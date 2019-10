Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul propus in Guvernul Orban, Raluca Turcan, afirma ca nu presedintele Klaus Iohannis a facut structura Executivului si crede ca s-ar putea obtine o majoritate parlamentara care ”sa se poata uni si in perspectiva unor alegeri anticipate”. Intrebata despre calendarul votarii Guvernului,…

- UPDATE: Ludovic Orban sustine ca negocierile vor continua individual. Liderul PNL mai spune ca refuzul Pro Romania nu inseamna ca guvernul nu va fi investit. “Sincer, nici nu mi-as dori sa guvernez alaturi de Victor Ponta”, a declarat Orban. UPDATE: Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand, prin votul partidelor parlamentare, se decide daca PNL trece la guvernare sau daca Guvernul PSD, dat jos prin moțiune de cenzura, iși prelungește interimatul. Ludovic Orban este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, din 15 octombrie, și are la dispoziție…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, duminica, la Antena 3, ca social-democrații vor discuta despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Viorica Dancila l-a acuzat pe șeful statului ca incalca repetat Constituția indeosebi prin refuzul de face numirile de miniștri propuși…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, luni, ca presedintele Klaus Iohannis se afla in razboi cu Constitutia, cu legile, cu romanii si drepturile acestora. "Am citit in presa declaratiile presedintelui in functie, care se inchipuie 'intr-un plin razboi cu PSD' si care isi instiga…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri la finalul consultarii cu presedintele Klaus Iohannis ca in cazul in care exista un acord politic pentru lansarea alegerilor anticipate, formatiunea sa este de acord. Daca nu se va ajunge la un acord, Orban afirma ca PNL este gata sa-si asume guvernarea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat joi, dupa adoptarea motiunii de cenzura, ca formatiunea pe care o conduce va merge la consultarile de la Cotroceni pentru a sustine varianta alegerilor anticipate si ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sustina aceasta varianta, pentru ca actuala compozitie…

- Klaus Iohannis s-a fotografiat cu mai mulți lideri liberali printre care Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Rareș Bogdan, Ludovic Orban și... Calin Popescu Tariceanu. Ce-i drept, președintele ALDE zambea dintr-un tablou de pe perete, dar apare in fotografia cu Klaus Iohannis. Pe respectivul perete, care…