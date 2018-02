Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, solicita, printr-o scrisoare deschisa adresata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, respingerea si in Camera Deputatilor a OG 4/2017 referitoare la taxarea muncii in part-time. "Ma adresez pe aceasta cale dumneavoastra, avand…

- Liberalii, alaturii de alesii USR si PMP, au cerut infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul dat in cazul demiterii Guvernului Grindeanu. Deputatul PNL, Raluca Turcan, i-a acuzat pe social democrati ca, desi aveau voturi suficiente pentru a-si da jos guvernul au pus in urna pastile. Afirmatia…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut ministrului Muncii sa explice orice problema ar aparea legat de legea salarizarii, neexcluzand posibilitatea existentei unor „efecte negative ascunse”, dupa cum s-a exprimat duminica seara la un post TV.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a remarcat vineri ca apar primele micsorari salariale in invatamant, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat public ca salariile nu vor fi taiate, iar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat joi ca „vor fi taieri si de 40% pentru unii angajati!”.…

- Daniel Suciu a fost ales miercuri, în sedinta, în functia de lider al grupului deputatilor PSD, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al partidului. Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a spus in plenul Parlamentului, ca "prin noul Guvern Dragnea, domnul Liviu Pop de la Maramures pare sa fi fost inlocuit tocmai cu varul sau de la Suceava", facand astfel trimitere la greselile gramaticale ale celor doi. Aceasta i-a transmis Vioricai Dancila ca,…

- Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a replicat: "Raspunsul este nu". In ceea ce priveste o functie pentru Mihai Tudose la Camera Deputatilor, Liviu Dragnea a declarat: "Nu stiu, asta vom hotari in grupul parlamentar de la Camera". Intalnire…

- Minciunile lui Liviu Dragnea au adus PSD la guvernare, care a indeplinit doar 33 de masuri din cele 724 din așa zisul program de guvernare. Nici macar 5%!Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt masuri care sa aduca corectii de fond sau rezolvari de fond pentru…

- Oamenii strazii din Chisinau ar putea fi incadrati in campul muncii. Primarul Silvia Radu a anuntat ca persoanele care vin la Centrul de Treiere ar putea fi angajate la Intreprinderea "Spatii Verzi" si la Directia Locativ-Comunala.

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, anunta discutii cu oameni din PSD, ALDE si UDMR pentru respingerea in Parlament a cabinetului condus de Viorica Dancila. „Daca in continuare se poarta discutii si noi nu va ascund ca vom purta discutii cu partidele care s-au manifestat clar ca si Opozitie in…

- Legea a fost initiata de patru parlamentari PNL, intre care si Raluca Turcan. "Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea", a mai scris Diaconu. Initiatorii acestui proiect de lege sunt patru deputati PNL: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile…

- Organizatia judeteana PSD Iasi precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca urmatoarea intrunire a Comitetului Executiv National al PSD va avea loc in perioada 29-31 ianuarie. "La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat…

- In spatiul public au aparut zilele acestea informatii ca scolile au fost instiintate ca profesorii isi vor primi salariile cu intarziere luna aceasta. Inclusiv prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a atras atentia asupra acestui lucru si a cerut Ministerului Educatiei sa rezolve urgent problema.…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Turcan: PNL a contestat la CCR modificarile aduse Legii ANI PNL a depus la Curtea Constitutionala sesizarea privind modificarile la Legea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, cerand societatii sa “strige din rasputeri” demisia lui…

- ”PNL a finalizat contenstatiile la Curtea Constitutionala pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei Agentii in perioada 2007-2013, de catre parlamentari ai Romaniei. (...) Prin legea de functionare…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat…

- Initiatorii acestei propuneri au fost deputatii liberali. "Aceasta initiativa legislativa pentru care dvs ati votat viza posibilitatea Opozitiei de a initia procedura de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor la solicitarea unei treimi din parlamentari sau a liderilor a cel putin doua…

- Liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au o intalnire, in aceasta dimineața. La ora transmiterii acestei știri, Calin Popescu Tariceanu se afla in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților.Intalnirea dintre cei doi vine dupa ce PSD a decis sa grabeasca lucrurile…

- Turcan despre legile Justiției: Bulgarele s-a transformat in avalanșa; ma aștept la ce este mai rau Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca se așteapta "la tot ce este mai rau" in legatura cu legile Justiției din partea "celor care au acaparat decizia politica in PSD-ALDE".…

- Ședința Camerei Deputaților a fost intrerupta de un protest al deputaților USR care se opun adoptarii statutului magistraților. Ședința cu scandal la Camera Deputaților. Parlamentarii USR au intrerupt ședința și s-au ridicat din banci purtand pancarte pe care scrie ”Hotii”. Deputații din opoziție susțin…

- Dragnea, despre modificarea legilor justitiei: Sa vedem cum se rezolva raspunderea magistratilor Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intrebat daca este multumit sau nu de modificarile la legile justitiei, ca asta depinde de modul in care va fi reglementata in plen raspunderea magistratilor.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intrebat daca este multumit sau nu de modificarile la legile justitiei, ca asta depinde de modul in care va fi reglementata in plen raspunderea magistratilor. „Sa vedem cum se rezolva cu raspunderea magistratilor”, a raspuns, Dragnea,…

- „Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri (marti, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) si am avut o intalnire cu domnul presedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost impreuna la o intalnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru si viceprim-ministru si la aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 177 voturi „pentru” si 26 „impotriva”, proiectul legii prevenirii. Liderul PSD Liviu Dragnea a ținut sa transmita un mesaj, dupa vot, pe pagina oficiala de Facebook: ”Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!”, a scris el. ”Așa cum am promis, de…

- 'Doream sa afirm de aici, de la tribuna Parlamentului, ca in calitate de lider al grupului PNL sustin Parteneriatul strategic incheiat cu Statele Unite ale Americii acum 20 de ani, sustin lupta impotriva coruptiei, sustin autonomia Justitiei, ca atare consider neavenite, un abuz de putere, declaratiile…

- Premierul Mihai Tudose pare ca dorește sa speculeze problemele cu legea pe care le are Liviu Dragnea și incearca sa devina principalul pol de putere in partid.Citește și: VIDEO - Președintele executiv al PSD anunța primul ministru REMANIAT din Guvernul Tudose. I s-a gasit și inlocuitor…

- "Cei care au depus foarte multe amendamente trebuie sa stie un lucru, ca este imperios necesar ca aceasta ordonanta sa fie respinsa, pentru ca, daca ea nu va fi respinsa de Camera Deputatilor, care este camera decizionala, ordonanta de urgenta ramane in vigoare. Ori, ramanand in vigoare, ea va genera…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor solicita respingerea OUG privind split TVA in Camera Deputatilor, care este forul decizional, el atragand atentia ca depunerea unui numar mare de amendamente pentru a prelungi dezbaterile nu este solutia, intrucat, daca OUG nu este…

- NEWS ALERT Parlamentarii PNL au parasit sedinta comisiei speciale in care erau dezbatute legile justitiei Parlamentarii PNL au decis, miercuri, sa paraseasca sala de sedinta a Comisie speciale in care erau dezbatute legile justitiei, criticand modul lipsit de „eleganta” si faptul ca opozitia nu se poate…

- ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie si fata de cetatenii romani absentand de la citirea motiunii de cenzura, motiune care ii era adresata in primul rand domniei sale ca si sef al Guvernului. Obrazul gros vad ca se poarta la PSD”, a declarat…

- Initiativa legislativa privind statutul Casei Regale va fi dezbatuta in procedura de urgenta in Parlament a decis luni plenul Senatului la solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, unul dintre initiatorii propunerii. ”Am discutat si am hotarat impreuna cu omologul meu de la Camera Deputatilor, dl. Liviu…

- Catalin Ivan a lansat un atac dur la adresa Olguței Vasilescu, dupa ce ministrul Muncii l-a criticat dur pe Sorin Moisa, cel care a anunțat ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand…

- Subiectul zilei, cel al transferului contribuțiilor de la salariat la angajator, a fost deschis in fața liderilor PSD și la Herculane. Pe scurt, mulți primari s-au plans despre impactul negativ pe care-l are scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, lucru care ar avea serioase repercusiuni…

- Intrebat despre faptul ca unii primari se plang ca vor fi nevoiti sa majoreze taxele locale cu 20% din cauza scaderii impozitelor de la 16% la 10%, premierul Mihai Tudose a afirmat: ”Este fals. Niciun primar, nicio unitate administrativ-teritoriala nu va avea un buget mai mic. Bugetul va fi cel putin…

- "In ceea ce priveste principalele provocari care trebuie abordate pentru a imbunatați accesul tuturor barbaților și femeilor pe piața muncii, consider ca educația, inclusiv invațarea continua de-a lungul vieții, este esențiala pentru ca cetațenii noștri sa fie pregatiți sa indeplineasca noile cerințe…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a prezentat ieri la CCR pentru a susține ca DNA nu poate ancheta hotarâri de Guvern. Daca judecatorii CCR ar admite sesizarea în cazul Belina, procurorii ar putea fi obligați sa abandoneze ancheta, ale carei fire duc catre președintele…

- Partidul Pro Romania se 'aliaza' cu liberalii in lupta acestora pentru revocarea lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei Deputatilor. Anuntul a fost facut chiar de deputatul Daniel Constantin, care a sustinut ca doreste extinderea masurii si cere si revocarea de la Senat a adversarului sau, Calin Popescu…

- Primarul Aiudului Oana Badea a declarat ca ar pierde banii pentru toate investițiile pe care le-a avut anul acesta, plus cat s-a cheltuit pe iluminatul public, daca modificarile la Codul fiscal se vor menține. Intrebata, miercuri, ce inseamna modificarile Codului fiscal pentru Primaria Aiud, Oana Badea…

- Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, existand si doua opinii separate, potrivit surselor citate. PNL a depus la CCR, pe 24 octombrie, sesizarea privind Hotararea Parlamentului care obliga fiecare cetatean sa se prezinte in fata Comisiei pentru controlul SRI, atunci cand este citat…

- Parlamentarii Pro Romania sustin schimbarea lui Liviu Dragnea de la presedintia Camerei Deputatilor dar nu și moțiunea de cenzura anuțata de PNL, care ar duce doar la o criza politica, a anuntat marti deputatul Victor Ponta, copresedinte al formatiunii politice. „Vom sustine initiativa normala si logica…

- Dragnea: Coalitia nu e afectata, eu sunt afectat. Este un risc pe care sunt dispus sa-l duc pana la capat Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA, ca a fost sunat de Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, care i-a cerut sa ramana, iar mesaje similare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit, luni dimineata, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi au discutat mai mult de jumatate de ora in biroul lui Dragnea de la Camera Deputatilor, reprezentanti ai social-democratilor afirmand faptul ca dialogul ar fi fost purtat pe tema infiintarii…

- Controversata ordonanta de urgenta de modificare a Codului Fiscal va suferi, deja, o prima schimbare. In cazul IT-iștilor, Ordonanta le crestea impozitul pana la 10%. Anuntul a fost facut de presedintele PSD, Liviu Dragnea. „Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza…

- USR vrea sa schimbe Constitutia si sa adauge un articol care sa prevada ca niciun condamnat penal pentru fapte savarsite cu intentie sa mai poata accede la o functie publica. Textul propus de USR sa apara in Constitutie este: "nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera…

- Vicepresedintele PNL, Laurentiu Leoreanu, indeamna administratiile locale sa intre in greva „ca o ultima solutie pentru a opri demersurile fiscale aberante ale PSD”, daca guvernul nu majoreaza cota din impozitul pe venit ce revine primariilor astfel incat bugetele acestora sa nu fie diminuate, potrivit…