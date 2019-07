Stiri pe aceeasi tema

- „In loc sa fie demis pentru incompetenta, Teodorovici a fost promovat presedinte executiv al PSD. Orlando Teodorovici este artizanul a doua manipulari grosolane si periculoase pentru economia tarii: a falsificat prognozele economice si a construit un buget mincinos, care a crapat inainte de jumatatea…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, sustine ca este "o zi trista pentru Romania", dar nu pentru ca "un infractor ajunge la puscarie", ci fiindca el ocupa a treia functie in stat. "Este o zi trista si fiindca partidul pe care il reprezinta acel infractor nu se dezice de el nici in ultimul…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, in urma mitingului PSD de la Targoviște.Citește și: Mihai Tudose, mesaj DUR impotriva lui Liviu Dragnea: 'Sa mori tu! Omul traiește in alta lume...' „Carmen Dan, pleaca! Noi vrem o Romanie libera,…

- Klaus Iohannis a reacționat dur, marți, dupa ce a aflat ca guvernul intenționeaza sa dea o Ordonanța care ar modifica pragul de validare a referendumului și ar impiedica participarea președintelui la campania de promovare a votului. „Eu sunt un adversar declarat al modificarilor legislative in prag…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Finantelor Publice detalii despre problemele de functionare ale site-ului ANAF si despre modul in care modificarile Codului Fiscal reusesc sa fie implementate in timp util in sistemele informatice. „Din respect pentru contribuabili, s-a promis, prin…

- In cadrul intalnirii de la Palatul Victoria din aceasta dimineața premierul Viorica Dancila i-a cerut demisia imediata lui Tudorel Toader. Surse politice susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca ministrul Tudorel Toader ar fi promis ca va acționa in consecința.Ieri seara premierul in urma deciziei…

- Prim-vicepresedintele Raluca Turcan a afirmat duminica, la mitingul de la Brasov, ca Romania a ajuns din cauza PSD subiect de bancuri in cancelariile internationale, precizand ca social-democratii l-au omorat pana si pe Bula si l-au inlocuit cu Viorica Dancila, potrivit News.ro.„Schimba legea,…

- Vineri dimineața are loc un protest la Parchetul General. Zeci de oameni ii cer demisia lui Augustin Lazar. Oamenii au și pancarte langa ei pe care scrie ca drepturile oamenilor nu sunt negociabile și ”Lazar, calaul care a devenit victima”. Totul s-a intamplat dupa ce s-a aflat despre deținutul politic…