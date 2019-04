Stiri pe aceeasi tema

- PNL va vota pentru convocarea unui referendum declansat de presedintele Romaniei, consultarea echivaland "cu o motiune de cenzura a oamenilor cinstiti impotriva actualului Guvern", a declarat luni liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. "PNL va vota pentru convocarea unui referendum declansat de…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca partidul pe care il conduce a strans cel mai mare numar de semnaturi de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare si considera ca votul pentru liberali la aceste alegeri are valoarea unuia pentru o adevarata…

- Presedintele PNL Ludovic Orban afirma ca tot ce face PSD trage Romania in jos si creeaza premisele ca Romania sa fie pusa la colt, el spunandu-le tinerilor liberali ca victoria PNL in alegerile pentru Parlamentul European va reprezenta o adevarata motiune de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE,…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, dezvaluie existenta unei echipe care monitorizeaza influenta Rusiei in presa din Romania. Diplomatul american a vorbit, intr-un interviu pentru "Europa Libera", despre "propaganda si dezinformarea" care par sa fie parte dintr-un razboi neconventional."…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat luni ca in aceasta saptamana PNL va depune la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. "PNL va depune,...

- Lia Olguța Vasilescu a lansat, joi seara, la Romania TV, un atac voalat la adresa conducerii PSD, dupa ce a fost refuzata, pentru a cincea oara, de președintele Klaus Iohannis pentru o noua numire in guvern.Vasilescu acuza ca PSD nu face nimic, și din acest motiv Iohannis și-a permis sa o…

- Viorica Dancila a sustinut ca adoptarea bugetului de catre Guvern nu este in pericol. „Nu, eu cred ca nu (nu este in pericol adoptarea bugetului - n.r.). Atata timp cat bugetul pe anul acesta nu este mai mic decat bugetul pe anul trecut, in momentul in care avem cresteri pe anumite segmente, eu cred…