- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca nicio autoritate nu a facut nimic pentru punerea in aplicare a legii referitoare la obligatiile fiscale ale contribuabililor mijlocii si ii solicita ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa precizeze urgent carei autoritati fiscale trebuie sa se…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, transmite Agerpres.

- Dupa ce a ocupat functia de ministru al Finantelor, in guvernul precedent, cel condus de Mihai Tudose, mai nou Ionut Misa ar putea ajunge in fruntea Fiscului. Cel care l-a propus pe Misa pentru a fi numit in fruntea ANAF a fost chiar succesorul sau in fotoliul de la Ministerul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- „Pot sa va confirm doar ca este o propunere facuta catre doamna prim-ministru de numire a domnului Ionuț Mișa in funcția de șef al ANAF”, a declarat Eugen Teodorovici, miercuri la Parlament. El a negat informația aparuta pe surse potrivit careia 25 șefi din ANAF ar urma sa fie demiși. „Evaluari…

- Direcția Antifrauda din cadrul ANAF a trimis la Parchete 2.600 de dosare cu o valoare totala de 3 miliarde de euro, dar acolo unde persoanele fizice sau juridice acuzate caștiga in instanța, inspectorii trebuie sa plece din funcție, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Surse guvernamentale anunta ca miercuri dimineta va fi numit prin ordin de ministru ca sef ANAF, Ionut Misa, fostul ministru de Finante, scrie antena3.Ionut Misa a fost inlocuit la Ministerul Finantelor de Eugen Teodorovici. Misa a fost in trecut directorul Directiei mari contribuabili din ANAF si secretar…

- De duminica, 1 aprilie 2018, se aplica noua prevedere din Codul de procedura fiscala, prin care agentiile judetene ale finantelor publice preiau administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora. In prezent, competenta administrarii…

- Primaria a lansat in dezbatere publica proiectia fiscala pe anul viitor, o noutate fiind faptul ca discutia are loc acum, inainte de finalul primului trimestru din anul in curs. „In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,…

- In mai putin de o saptamana, programul de stat „Prima Casa” urmeaza sa devina functional, anunta autoritatile. Astfel, din 26 martie, cetatenii pot depune cereri de finantare la bancile care au semnat contracte de colaborare cu Ministerul Finantelor si Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor…

- In prezent reglementarea muncii ziliere este stabilita de prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de dispozitiile normelor metodologice de aplicare ale acestei legi.Avand…

- O noua extragere din cadrul loteriei bonurilor fiscale, loteria organizata de Ministerul Finanțelor, a avut loc duminica, 18 martie. In urma extragerii televizate in direct, bonurile fiscale emise in data de 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca plata obligatiilor fiscale se va face prin stopaj la sursa in privinta persoanelor care incaseaza drepturi de autor. "O singura precizare vreau sa mai fac legat de aceasta ordonanta, si anume drepturile de autor. Aici…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa.

- Noul mecanism fiscal propus prin lansarea Declaratiei unice „nu este simplu si necesita efort din partea contribuabililor”, a anuntat miercuri conducerea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania - CNIPMMR.

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Termenul de depunere pentru 2018 este 15 iulie, iar de la anul devine 31 martie. Ministerul Finantelor Publice propune, in urma scandalului iscat de Formularul 600, introducerea unei Declaratii Unice privind impozitul pe venit, CAS si CASS.

- Scriitorii, jurnaliștii, artiștii, graficienii și toți cei care sunt platiți pe drepturi de autor (DDA) vor avea posibilitatea de a opta daca mai platesc contribuții sociale, acestea urmand sa devina facultative, potrivit proiectului prin care Ministerul Finanțelor vrea sa introduca formularul care…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, scrie News.ro. "Declaraţia unică" va comasa şapte declaraţii,…

- NEWS ALERT Declaratia Unica de venituri - cine si cum trebuie sa completeze noul formular pentru ANAF Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri ca, in timp ce Liviu Dragnea „se lupta cu Justitia”, iar Tudorel Toader cu „fantomele”, profesorii nu isi primesc salariile. Aceasta solicita public revenirea la sistemul de plata al salariilor prin autoritati locale si ii cere si ministrului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca au fost identificate mai multe solutii pentru formularul 600, mentionand ca in viitor vor fi un singur formular si o singura plata, in semestrul al doilea a anului, "bazata efectiv pe cifre reale". "În momentul în care am fost învestită,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat in perioada 13 – 14 februarie a.c. pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul produselor agroalimentare și pentru protejarea populației impotriva unor acte de comerț ilicit. In…

- Persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative, dar institutiile implicate discuta si vor gasi o solutie pentru aceste cazuri, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia…

- Ministerul Finantelor va incerca sa comaseze cinci formulare, inclusiv Declaratia 600, iar statul va taxa pe veniturile estimate, nu pe cele realizate, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din...

- ”Nu se amana. Ramane cum s-a anuntat la nivelul Guvernului. Avem acea ordonanta care a amanat termenul pana la 15 aprilie, timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, astfel incat inclusiv cu actul normativ care sa schimbe din punct de vedere legal acest lucru, act normativ…

- Ministerul Muncii a transmis un comunicat de presa in care ofera clarificari referitoare la salariilor din Justitie. "Ca urmare a discutiilor care au avut loc intre ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, mai multi specialisti ai MMJS si reprezentati ai grefierilor, ai Ministerului…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Completarea normei didactice in aceeasi unitate de invatamant - prevederi legale Prevederi legale Referitoare la completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare a cadrelor didactice, la nivelul unitatii de invatamant, cu ore din alte discipline. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile…

- Cele trei intalniri organizate recent in cadrul au relevat, recunosc organizatorii, principalele probleme cu care se confrunta restaurantele și bucatarii din Sibiu și Mediaș. Coordonatorul programului, dl Maximilian Dragan, a prezentat, cu aceste ocazii, obiectivele, principiile și domeniile de acțiune,…

- "Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei…

- Ministerul de Finante lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Specialistii din Ministerul Finantelor lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600, dupa ce în sedinta de guvern de ieri s-a decis amânarea termenului de depunere a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la inceputul primei sedinte a noului guvern, ca va fi adoptata azi o ordonanta de urgenta prin care termenul de depunere a formularului 600 se proroga de la 31 ianuarie la 15 aprilie. De asemenea, seful Executivului a anuntat ca in perioada urmatoare…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Prima sedinta a Guvernului Dancila. Se discuta OUG privind formularul 600 Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval,…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Dupa ce primarul PSD din Pucioasa, Constantin Ana, a transmis un mesaj critic liderilor din partid cu privire la marea „revolutie fiscala“, care vaduveste bugetul local cu 3 milioane de lei, acum si primarul Targovistei se plange de masurile luate de guvernanti. In capitala judetului, fondurile vor…

- Este oficial. Ministerul Finantelor pregateste o ordonanța de urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Anuntut a fost facut marti dimineata, de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit ministrului, Declaratia 600 nu isi are rostul. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor, decalajul dintre incasari si cheltuieli, mai precis deficitul bugetar, a crescut la 24,3 miliarde de lei pe anul 2017, fata de 10,2 miliarde de lei la 11 luni pentru ca ordonatorii de credite si-au depus ordinele de plata abia in a treia decada din luna…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza luni ca a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind finantarea activitatii partidelor politice. "AEP a elaborat proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare…

- Patronatele iau pozitie in ceea ce priveste Ordonanta de Urgenta a Guvernului care se refera la premiile ANAF din amenzi. Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) sunt de parere ca OUG 116/2017 incalca articolul 56 alin. (1) din…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor. Reprezentantii patronatului critica dur modificarile fiscale intrate in vigoare la…

- Lista persoanelor care inregistreaza obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații sunt publicate trimestrial pe pagina de internet a ANAF, conform Codului de procedura fiscala. Aceasta lista, cunoscuta și sub numele de "lista rușinii", este publicata pana in ultima zi a lunii…

- O noua reuniune a Grupului de lucru pentru punerea in aplicare a hotararii pilot in cauza Rezmives si altii impotriva Romaniei a avut loc vineri la Ministerul Justitiei, pentru a finaliza discutiile privind calendarul de aplicare a masurilor de reducere a asupra-aglomerarii din penitenciare, precum…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de medici…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a tinut sa precizeze, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu se discuta prorogarea OUG 79 privind modificarile fiscale, ci doar amanarea implementarii contului unic pana la jumatatea anului 2018. „In media se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in vigoare…