Stiri pe aceeasi tema

- Nu este un secret ca majoritatea vedetelor apeleaza la medici esteticieni pentru a arata asa cum s-au visat intotdeauna. Raluca Tanase este una dintre ele si nu s-a ferit vreodata sa recunoasca asta! Ba chiar ea dezvaluie atunci cand isi mai face cate o mica schimbare, asa cum s-a intamplat si de data…

- Raluca Badulescu s-a confruntat cu o problema estetica neplacuta cauzata de faptul ca a purtat ani la rand cercei grei. Din acest motiv lobul urechilor a fost sever afectat și s-a rupt, iar medicul estetician Iancu Morad i-a reconstruit zona afectata printr-o intervenție chirurgicala minora. Vedeta…

- Deși o adevarata adepta a frumuseții naturale, Paula Chirila nu este deloc impotrivita ideii de a apela la un medic estetician pentru a arata cat mai bine. Recent, vedeta a trecut pragul unei clinici, pentru a-și face o intervenție cel puțin... ciudata!

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca „anumite persoane” platesc „sume serioase de bani” pentru mușamalizarea cazului uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a fost asasinat in incinta Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul, noteaza postul NTV, citat de Reuters,…

- Odata ce ai pornit pe drumul intervențiilor estetice, greu scapi de aceasta „boala”! Fosta asistenta TV Ana Mocanu vrea sa se asigure ca arata cat mai bine, chiar daca nu mai apare pe sticla, de ceva vreme.

- Scandalul pliantelor false USR-PLUS a lasat urme si a marcat relatiile dintre PNL si USR-PLUS, desi de atunci a trecut mai mult de o luna. Recent, un membru USR a postat pe contul sau de Facebook un videoclip in care prezinta reactia lui Emil Boc in momentul in care i s-a solicitat o opinie in privinta…

- Un sofer german care depasise limita de viteza a scapat miraculos de amenda si puncte de penalizare, fiind salvat de un porumbel care a zburat prin fata parbrizului mascandu-i fata tocmai cand ar fi fost fotografiat de camere, relateaza The Telegraph.