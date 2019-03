Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil in timpul sarcinii. Vedeta a povestit ce i s-a intamplat. Soția lui Cabral a fost invitata la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars. Vedeta a vorbit despre viața sa de mamica, despre botezul fiicei sale, dar și-a amintit și de cumpana pe…

- Gabriela Cristea a dezvaluit ce se petrece in casa ei. Fiica sa și a lui Tavi Clonda este cea care se bucura de toata atenția. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la Antena Stras, Gabriela Cristea a facut cateva dezvaluiri despre ce se petrece in casa ei și a lui Tavi Clonda…

- Anamaria Ferentz, in varsta de 43 de ani, traiește de peste 10 ani in America, unde a incercat sa iși continue cariera muzicala. De ceva timp, vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de romanul Christopher Flores, in varsta de 32 de ani. Barbatul este din Galați, insa a parasit Romania…

- Raluca a facut doi barbați extrem de fericiți in decembrie 2018, cand a adus pe lume un baiețel. Tatal ei, Stelian Ogica, și soțul, fotbalistul Adrian Ropotan, sunt mandri de micuțul care și-a facut loc in familia lor.

- Betty Stoian a povestit la Antena Stars cat de mult i s-a schimbat viata de cand a devenit mama, dar și despre cum vor petrece sarbatorile de iarna. Artista și soțul ei, Catalin Vișanescu iși vor boteza baiețelul in primavara anului viitor. „Este un sentiment foarte frumos. Atunci cand ma uit in ochii…

- Octavian Bellu isi aduce aminte cu drag de sarbatorile pe care le petrecea atunci cand el era copil. Antrenorul a povestit la Antena Stars ce s-a schimbat de la acea vreme si cum petrecea ziua de Craciun, alaturi de familie.

- Stelian Ogica este bunic. Fiica lui, fosta asistenta tv Raluca Ropotan, a nascut un baiețel perfect sanatos, iar acesta a publicat prima imagine cu bebelușul. “MOTANE ! Oficial sunt Bunic !Tataie :((((( .In timp ce Adrian Ropotan inscria un gol superb ,U Craiovei, se naștea Ropotan Ivan (NICOLAI ).…

- Raluca Ropotan este in culmea fericirii dupa ce a devenit mama, in urma cu cateva zile. Fiica lui Stelian Ogica a fost deja externata si a ajuns acasa, acolo unde a fost intampinata ca o printesa. Raluca Ropotan si micutul, care a primit numele Ivan, au fost intampinati intr-o atmosfera de sarbatoare.