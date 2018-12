Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica din Senat urmeaza sa adopte marti raportul cu privire le cererea DNA de avizare a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de luare de mita in perioada in care era...

- "Eu argumentele pe care le-am avut de prezentat le-am prezentat la comisie, acum exista numai o trecere in revista mai detaliata a lor, dar trebuie avut in vedere ca Parlamentul are dreptul suveran de a decide aceasta actiune de incepere a urmaririi penale si Parlamentul nu se substituie organelor…

- N-a trecut multa vreme dupa ce s-a aflat ca exceptia de necompetenta teritoriala invocata de Ministerul Justitiei in cazul sesizarii adresate de catre procurorul general Curtii de Apel Alba Iulia, in privinta suspendarii cererii de revocare a sa din functie, pana ce Tudorel Toader sa reactioneze. “Instanta…

- E din ce in ce mai clar ca se incearca cu o disperare inversunata eliminarea lui Calin Popescu Tariceanu din cursa pentru Cotroceni! DNA i-a insailat la comanda un dosar de “marturie mincinoasa” cu care persoanele din spatele acestei decizii hilare spera sa scape de o prezenta incomoda.Au dat chix,…

- "Am auzit de o valiza, dar ce mi s-a parut foarte interesant... pe langa valiza mi s-a parut interesant ca ea a fost predata reprezentantului de la Rise Project din judetul Teleorman. Nu stiam ca exista in fiecare judet cate un reprezentant pregatit sa preia valiza, ca inteleg ca, daca a luat-o la judetul…

- Liviu Dragnea a actionat in instanta ICCJ si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata. Dosarul a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel.

- Premierul Viorica Dancila a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei cu privire la un posibil conflict instituțional intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție pe tema formarii completurilor de judecata, informeaza Antena 3. Potrivit vechii reglementari, completele de 5 judecatori sunt…

- Pe data de 27 septembrie, la Tribunalul Constanta a fost inregistrat dosarul 5787 118 2018, avand ca reclamant Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si ca parat Directia Generala a Finantelor Publice Galati, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Practic, centrul contesta…