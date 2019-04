Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Pro TV a difuzat un spot promo pentru ediția ferma de astazi, 5 aprilie 2019, in care Brigitte Nastase și Florin Pastrama au avut voie sa paraseasca Ferma și s-au dus la o biserica, scrie huff.ro. Fanii emisiunii au sesizat intamplarea și au inceput sa creada ca cei doi s-ar fi casatorit.…

- Claudia Pavel a reacționat dupa ce s-a aflat despre idila care s-a infiripat intre Brigitte Sfat și Florin Pastrama. Claudia Pavel a avut o relație extrem de tensionata cu Brigitte Sfat la show-ul Ferma, transmis de postul de televiziune Pro TV. Cantareața a fost invitata la emisiunea moderata de Catalin…

- Intr-un vlog pe care Jorge l-a facut la inceputul lunii februarie, la doar doua saptamani de la debutul show-ului Ferma, Brigitte Sfat și Florin Pastrama vorbeau despre luna de miere și despre copii. Relația dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama de la show-ul Ferma a atins cote maxime, cei doi fiind…

- Cornel Oana, logodnicul lui Brigitte Nastase, a facut primele declarații in cadrul emisiunii „La Maruța” , despre imaginile cu bruneta și Florin Pastrama. Cei doi s-au sarutat și s-au pipait in vazul tuturor. „Show-ul are limitele lui, nu te obliga nimeni sa faci. Este normal ceea ce s-a intamplat,…

- Cornel Oana a marturisit ca, pana sa apara scenele cu Brigitte Sfat și Florin Pastrama, el era hotarat sa faca nunta, locuia la ea acasa, avea grija de afacerile lor și de copiii ei. Brigitte Nastase si Florin Pastrama, gesturi interzise la TV. Cei doi au uitat ca sunt filmati FOTO "Noi,…