Axata exclusiv pe proba de dublu, jucatoarea de tenis Raluca Olaru, 29 de ani, locul 44 WTA, a avut parte de un sezon bun in circuitul feminin. Finalul anului a fost chiar excelent, cu performanțe notabile la turneele de la Tașkent și de la Moscova. Din cei 118.936$ caștigați in 2018, sportiva și-a facut cadou o vacanța in Maldive, la 31 de grade Celsius. Profesionista din 2003, Raluca a adunat in cariera suma de 1.294.666$. Inainte de mare, Raluca a mers la munte. A postat imagini de la Fundata și de la Moeciu, avand rucsacul in spate. Sportiva și-a dezvaluit aventurile pe contul de Facebook.…