- ​Perechea Raluca Olaru/Darija Jurak (Romania/Croatia) s-a calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului Kremlin Cup, de la Moscova, dupa ce a invins in semifinale echipa formata din Nigina Abduraimova și Anna Kalinskaya (Uzbekistan/Rusia) cu scorul de 6-3, 6-4. Partida a durat o ora…

- Perechea Raluca Olaru/Darija Jurak (Romania/Croatia) s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu de la Kremlin Cup, informeaza News.ro.Olaru si coechipiera ei le-au intrecut pe americancele Kaitlyn Christian si Sabrina Santamaria, cu scorul de 6-3, 6-1, in primul tur.…

- Finala probei de dublu a turneului de tenis de la Tașkent: Irina Begu și Raluca Olaru s-a calificat in ultimul act din Uzbekistan. Perechea romana Irina Begu/ Raluca Olaru s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA de Taskent (Uzbekistan), dotat cu premii totale…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu s-a calificat in semifinalele probei de simplu la turneul ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, precum si in finala de dublu, alaturi de compatrioata sa Elena Bogdan. La simplu, Cadantu (28 ani, 251 WTA) a trecut in sferturi…

- Mihaela Buzarnescu (locul 24 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la San Jose din California, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Elise Mertens, scor 4-6, 6-3, 6-1. Adversara romancei din finala de la San Jose va fi grecoaica Maria Sakkari (locul 49 WTA).

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, favorita numarul 2 a turneului BRD Bucharest Open, a ratat calificarea in finala dupa ce a fost invinsa, sambata, in semifinale de croata Petra Martic cu scorul de 6-4, 6-4.