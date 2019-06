Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Ivan, fata de 18 ani care a incercat sa-si omoare prietena, nu este singurul copil al preotului din Ploiesti care are probleme cu legea. Fratele acesteia, Teodor, in varsta de 23 de ani, a fost trimis in judecata pentru omor calificat, dupa ce a recunoscut ca a omorat o batrana, potrivit…

- Actorul Carmine Caridi, cunoscut pentru rolul sau in filmul ”Nașul”, s-a stins din viața la varsta de 85 de ani. Carmine Caridi a murit la spital, dupa ce a fost in coma cateva zile. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Momentan, nu se stie cu ce probleme de sanatate s-a confruntat Carmine…

- Tragedie intr-o familie din municipiul Vaslui, asta dupa ce un barbat in varsta de 26 de ani a fost gasit spanzurat, duminica dupa-amiaza,in padurea Delea. Trupul acestuia a fost descoperit de o femeie, care a alertat Politia. La scurt timp dupa ce a primit vestea ca fiul ei s-a sinucis, mama tanarului…

- La 25 de ani de la moartea legendarului pilot Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1, marele sau rival Alain Prost, cvadruplu campion mondial, a declarat ca întreaga sa cariera si viata au fost legate de numele brazilianului, relateaza agentiile de presa, conform Agerpres.Senna…

- Apar detalii teribile despre accidentul in care a murit creatorul de moda Razvan Ciobanu. Avand in vedere modul in care a fost descoperit trupul acestuia, Titi Aur crede ca nu purta centura de siguranța, lucru care l-ar fi salvat.

- Tavi Clonda a dat detalii despre cum este viața partenerei sale de viața, Gabriela Cristea, dupa ce aceasta a adus pe lume cel de-al doilea copil. "In prima zi cand s-a nascut micuta, am dus-o pe Victoria la spital. La spital nu o baga in seama, iar caruciorul l-a impins. Acasa s-a schimbat. Cand…

- Cunoscuta activista anti-vaccinare și promotoare a stilului de viața raw-vegan, Olivia Steer a decis sa-și schimbe complet viața atunci cand sora ei a murit de cancer, la numai 38 de ani, lasand in urma un baiețel. Moartea surorii sale, Lavinia, a fost momentul care i-a schimbat complet viața Oliviei…

- La doua zile dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea pare epuizata, insa radiaza de fericire. Gabriela Cristea se recupereaza foarte bine dupa operația de cezariana prin care a trecut, dupa cum se poate observa din doua imagini pe care le-au postat…