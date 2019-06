Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav implineste astazi varsta de 39 de ani. Fosta iubita, Raluca "Bombardiera", a avut grija sa il surprinda cu un mesaj inca de la 12 noaptea, fiind probabil printre primele persoane care i-au facut urari.

- Acum jumatate de an, Feli devenea mama pentru prima oara. Astazi, in ziua in care micuța Nora Luna implinește varsta de 6 luni, artista a transmis un mesaj emoționant, in care iși toarna tot sufletul!

- Raluca, fosta iubita a lui Victor Slav, a facut o declarație cu care și-a uimit fanii din mediul online. Prezentatorul de televiziune Victor Slav a avut o relație cu Raluca Silea, o bruneta care este cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept Bombardiera. Povestea de iubire dintre cei doi a inceput…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni dimineața, un mesaj neașteptat, în contextul Sarbatorilor pascale. Iohannis și-a amintit de veteranii de razboi, carora le-a transmis un mesaj amplu.

- www.spynews.ro a avut dreptate! Victor Slav si Raluca "Bombardiera" si-au spus "adio", iar acum au dat cartile pe fata. Zvonul despartirii a aparut inca din luna martie, atunci cand Bianca Dragusanu si-a sarbatorit ziua de nastere.

- In ediția de marti a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, Bianca Sarbu a preluat „ștafeta” de la Gabriela Cristea. Astazi, frumoasa artista a lasat emotiile deoparte si i-a transmis un mesaj sotului ei, in direct! Daca tot vine 8 martie...