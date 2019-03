Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Birsan, femeia suspectata ca a practicat medicina fara drept la Spitalul Ilfov, este cercetata sub control judiciar, potrivit unor surse judiciare, in timp ce fosta ei sefa, medicul Roxana Dragu, este anchetata in stare de libertate.Masura a fost luata dupa ce, ieri, politistii au facut…

- Falsul medic ginecolog Raluca Bîrsan va fi cercetata sub control judiciar. Femeia are avea doar opt clase a fost audiata în noaptea de marti spre miercuri, mai multe ore, de polițiștii de la Sectia 9 din Capitala.

- Scandalul diplomelor false a reinceput odata cu cazul pseudo-medicului Raluca Birsan de la Spitalul Judetean Ilfov, femeia care a pretins timp de 10 ani ca este ginecolog pe baza unei diplome de studii contrafacute. Cel de la care a luat modelul intentioneaza nu doar sa o dea in judecata, ci sa ceara…

- Avem prima marturie-cheie in scandalul falsului medic de la Spitalul Judetean Ilfov. Sefa sectiei de Ginecologie, despre care pacientii spun ca ar fi protejat-o pe Raluca Birsan ani in sir, rupe tacerea. Roxana Dragu sustine ca a avut incredere in sistem si in conducerea spitalului. Intre timp, curg…

- Raluca Birsan, falsul ginecolog de la Spitalul Judetean Ilfov, nu a pacalit doar pacientii, Spitalul Judetean Ilfov, colegii medici, Ministerul Sanatatii dar si un gigant pharma, relateaza cotidianul Libertatea.

- Falsul medic ginecolog care a lucrat in ultimii zece ani la Sectia de Ginecologie de la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, Raluca-Daniela Birsan, nu a dat nici examenul de capacitate de la finalul clasei a VIII-a și a fost repartizata, ...

- Falsul medic ginecolog care a lucrat in ultimii zece ani la Sectia de Ginecologie de la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfovnu a dat nici examenul de capacitate de la finalul clasei a VIII-a și a fost repartizata, cu media 1,68, la o școala de arte si meserii din Capitala, iar in

- Falsul chirurg italian a fost adus, joi, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru a fi audiat de catre procurori in dosarul in care e cercetat pentru inșelaciune, reunit cu cel in care este vizat pentru exercitarea unei funcții fara drept, conform Mediafax.Italianul care pretindea…