Raluca Badulescu si-a facut Biolifting, cel mai eficient tratament anti-ageing fara bisturiu

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu intampina primavara cu un ten proaspat și intinerit. Vedeta de televiziune se poate lauda acum cu un ten luminos și fara riduri, grație unui tratament inovator, ce nu presupune operație. Este vorba de Biolifting, considerat in prezent cel mai eficient tratament anti-aging, fara bisturiu.…

- Biletele pentru prima serie de pensionari care vor pleca in acest an la tratament au ajuns la Casa de Pensii Gorj. Este vorba de 60 de bilete cu plecarea in 18-19 martie spre urmatoarele stațiuni: Amara - 2, Bala - 31, Buziaș - 8, Covasna...

- Cearcanele au devenit o problema tot mai frecventa in viața ta? Noi iți oferim cateva soluții impotriva lor, care te vor face sa spui adio pungilor de sub ochi și cearcanelor negricioase din jurul acestora.

- O sursa apropiata publicatiei subliniaza ca Bieber “pare coplesit si obosit”, asigurand ca Hailey il sustine: “Cei din jurul sau il ajuta si se afla sub tratament. Este convins in curand se va simti mai bine”. Artistul in varsta de 24 de ani a admis in repetate…

- Biletele de tratament oferite pensionarilor din judetul Gorj intarzie sa apara. Anuntul este facut pe site-ul Casei Judetene de Pensii Gorj. Motivul ar fi neadoptarea Legii Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2019. Aproape 60.000 de pensionari vor beneficia in anul 2019 de bilete de tratament…

- E de remarcat faptul ca presedintia Romaniei a Consiliului UE incepe sub auspiciile unor tensiuni la Londra, unde Camera Comunelor se va pronunta, chiar marti, pe tema acordului privind Brexit-ul. Exista semnale clare ca documentul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand…

- Raluca Badulescu si-a sters ridurile si si-a remodelat buzele. Dr. Iancu Morad i-a oferit un look WOW Vedeta TV are acum un ten intinerit, cu mai putine riduri si buze mai ample, frumos conturate. Medicul estetician Iancu Morad i-a injectat o cantitate mica de toxina botulinica in zonele unde ridurile…

- Raluca Badulescu se pregatește de sarbatori și pentru un nou sezon “Bravo, ai stil!”, ce va avea debutul in seara de Revelion. Vedeta și-a dorit sa revina pe sticla intr-o forma de zile mari, cu un look proaspat și intinerit, astfel ca i-a facut o vizita medicului sau estetician. Vedeta TV are acum…