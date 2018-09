Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a fost atacat in cursul diminetii de miercuri, 29 august de un caine agresiv, pe un traseu montan intre Ieud si Botiza. Turistul se afla intr-un grup format din 7 persoane cand a fost atacat de animal. In ajutorul turistului a fost trimis un echipaj de pompieri la Bogdan Voda. ACTUALIZARE:…

- Concursul este lansat de Primarie și se va derula in aceasta toamna. „Avand in vedere faptul ca in municipiul Oradea o mare parte a asociațiilor de proprietari intrețin și amenajeaza spațiile verzi aferente blocurilor din cvartale de locuit contribuind astfel prin aceste acțiuni la infrumusețarea…

- Afganistanul va organiza alegeri prezidentiale - pentru a patra oara de la caderea regimului talibanilor in 2001 - pe 20 aprilie 2019, a anuntat miercuri un oficial al comisiei electorale a tarii, citat de agentia Xinhua. ''Comisia electorala independenta afgana este puternic angajata in…

- Pana la data de 31 august rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru judetean al APIA pentru obtinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol. Beneficiarii rentei agricole trebuie sa prezinte la APIA…

- Concursul pentru ocuparea funcției de șef al DNA se va relua, in urma deciziei luate de comisia de evaluare de la Ministerul Justiției. Comisia a stabilit ca „in cadrul procesului de selecție, niciun candidat nu indeplinește condițiile necesare pentru ocuparea fucției de șef al DNA”. Știre in curs…

- Sambata, 14 iulie, a avut loc ediția a V-a a Cupei Luna Șes – Viteza pe Traseu Montan 2018, pe frumoasele serpentine de la Luna Șes. Caștigatorii Cupei Luna Șes la VTM-ACR 2018 pe grupe și clase etapa a I-a a Campionatului Internațional VTM: GRUPA JUNIORI: Locul 1 Iocsak Natalia Ramona (Satu Mare,…

- Sambata, 14 iulie, la Nadrag va avea loc o noua competiție automobilistica: Cupa „VTM Timiș – Nadrag 2018”, o intrecere de viteza pe traseu montan desfașurata in cadrul ediției a V-a a Cupei Romaniei la Automobilism „ACR – CNAK Timiș 2018”. Competiția, organizata de Auto Club Rally Timiș,…