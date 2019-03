Stiri pe aceeasi tema

- Execuție in stil mafiot in Vrancea. Un cunoscut om de afaceri din zona a fost gasit impușcat in cap in propria mașina. Deși acesta avea asupra lui o suma mare de bani, criminalii nu au fost interesați de partea financiara. Tocmai de aceea totul pare a fi o reglare de conturi.

- Detalii INFIORATOARE despre crima care a ingrozit Romania! Vezi ce le-a spus polițiștilor tanarul care a dat foc iubitei.Prietena sa a fost gasita carbonizata.video Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat ca a provocat un incendiu intr-un apartament din municipiul Buzau, in urma caruia prietena sa…

- Falsul chirurg Matteo Politi, care a operat in mai multe clinici private din Romania, a fost retinut miercuri seara, urmand ca joi sa fie dus la Parchet, unde se va decide daca va fi ceruta arestarea lui. Matteo Politi a fost prins la Vama Curtici.

- Ca in telenovele: a omorat un tanar, pe altul l-a trimis in spital, a fost prins dupa doua ore baut la volan și apoi a fugit din Romania. Dar a fost prins din nou. Șoferul care a omorat un tanar la Cuvin și pe altul l-a trimis in spital, a fost prins și reținut. Duminica […] The post [VIDEO] Șoferul…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, este unul dintre inaltii oficiali europeni care se afla, joi, la Bucuresti, pentru a participa la ceremonia de predare catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul incepe la ora 20.00 si are loc la Ateneul Roman. Cele mai importante…

- Revenim cu detalii socante referitoare la tragedia produsa in dimineata zilei de 27 decembrie, a treia zi de Craciun pe drumul national 1 C pe raza orasului Seini. Un tanar de 19 ani, Georgian Bura si-a pierdut viata dupa ce a intrat cu mașina intr-o casa. In Orasu Nou, tanarul de 19 ani din Bixad […]

- Cantareata Anca Pop s-a sinucis? Detalii socante ies la iveala: Vezi ce mesaj a lasat inainte de a muri Lumea showbiz-ului din Romania a avut parte de un soc dupa ce cantareata Anca Pop, in varsta de doar 34 de ani, a sfarsit tragic. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, vedeta a pierdut…