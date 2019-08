„Raiul pe pământ” de la Banpotoc. Ce puteți vizita în zona ideală pentru o evadare de weekend FOTO Putini oameni stiu ca in satul hunedorean Banpotoc de pe valea Muresului, intre Deva si Simeria, exista o splendida gradina care poate fi numita, pe drept cuvant, raiul pe pamant. Un colt de renastere italiana intr-un sat hunedorean „I Giardini di Zoe”, o gradina botanica in miniatura, a fost amenajata pe o suprafata de aproape […] Articolul „Raiul pe pamant” de la Banpotoc. Ce puteți vizita in zona ideala pentru o evadare de weekend FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 43 de kilometri noi de autostrada vor fi deschiși traficului vara aceasta sau cel tarziu pana in toamna - doua tronsoane de pe A1 Lugoj - Deva incepute inca din 2013. Cele doua loturi sunt practic singurele care chiar au șanse reale de a fi inaugurate in 2019, asta deși la inceputul anului autoritațile…

- Calea ferata româneasca are nevoie mare de investiții iar subfinanțarea este cronica. Se lucreaza și pe Deva - Arad, însa mai dureaza mult, iar Predeal - Sighișoara este o ruta unde reabilitarea se va face greu și costurile sunt mari. În plus, nevoie disperata de reabilitare este între…

- Polițiștii de la serviciul rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție a județului Hunedoara, fac apel la toți participanții la trafic sa respecte regimul legal de viteza și sa țina cont de locul in care sunt amplansate radarele: DN 7 Deva – Santuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara…

- Sute de reenactori vor reconstitui luptele dintre daci si romani cu prilejul editiei din acest an Festivalului Dac Fest ce are loc in acest weekend pe platoul de la Magura Uroiului, langa orasul Simeria, turistii fiind invitati sa mai vada, intre altele, ateliere antice, un ritual de nunta dacica…

- Sambata, 22 iunie, de la ora 2,00, artistii teatrului galatean prezinta comedia muzicala „O familie trasnita”, o adaptare a regizorului Victor Zaharia dupa textul lui George Mihalache. Pretul biletului este de 21,6 lei, elevii studentii si pensionarii avand reducere de 50%.

- Sambata, 15 iunie 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „MCQueen”. Regia e semnata de Ian Bonhote și Peter Ettedgui, in rolurile principale fiind Alexander McQueen, Gary James McQueen, Janet McQueen și Bernard Arnault. „McQueen” este o privire foarte…

- Scene extrem de violente s-au derulat vineri seara in Capitala. Doua tabere s-au incaierat pe o strada și a fost nevoie de intervenția polițiștilor și a jandarmilor. In bataia generala s-au folosit sabii și bate, iar atacatorii nu s-au sfiit sa loveasca fara mila un om prabușit la pamant. Doua persoane…

- Astfel, in acest weekend, la Iulius Mall Timișoara sunteți așteptați sa participați la targul de antichitați, deja devenit tradițional, la un targ de mobila care prezinta cele mai noi soluții in domeniu, dar și la expoziția interactiva ”Supereroii mananca sanatos!”, adresata copiilor carora le sunt…