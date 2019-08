Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atentia asupra singularizarii statelor UE din estul Europei, chiar daca bratul executiv al Uniunii, pe care politiciana germana il va conduce in curand, a promis sa puna presiune asupra statelor membre in cazul nerespectarii statului…

- Fosta ministru german al Apararii, candidata la postul important de presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a sintetizat marti dimineața in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg prioritatile pe care intenționeaza sa le urmeze daca va fi aleasa in aceasta functie, potrivit…

- Corespondența din Strasbourg O planeta sanatoasa si o lege europeana privind climatul, planuri pentru investiții durabile in Europa, o economie in serviciul cetațenilor, definirea violenței impotriva femeilor ca o infracțiune in tratatele europene, sunt doar cateva dintre prioritațile prezentate de…

- Desi zona Marii Mediterane este cea mai afectata de incendiile de padure, tari din nordul Europei s-au confruntat la randul lor recent cu uriase incendii forestiere.In medie, 300.000 de hectare de padure sunt distruse de flacari in fiecare an in Europa, potrivit datelor oficiale.Raportul,…

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa - temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor…

- 'Printre obiectivele de realizat, reducerea impozitelor este un subiect pe care cei doi viceprim-ministri il considera prioritar pentru relansarea tarii', a informat un comunicat comun dat publicitatii la finalul intrevederii avute de cei doi la Roma. Ei nu au precizat cum vor reusi sa duca…