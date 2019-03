RaiNews: Se consolidează alianţa dintre RAI, Franţa TV şi ZDF Alianta dintre cele trei mari servicii publice de radio si televiziune din Europa continentala: RAI (Italia), France TV (Franta) si ZDF (Germania), îsi sarbatoreste prima zi de nastere în orasul în care a fost anuntata: la Lille, în Franta, si tot în timpul Festivalului "Séries Mania", care se desfasoara între 22 si 30 martie. O ocazie buna de a prezenta prima serie de proiecte comune scrie RaiNews citat de Rador. Obiectivul principal al parteneriatului este cel de a co-produce si a dezvolta serii de televiziune inovatoare si de calitate,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

