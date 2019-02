RAINews: Poliţia din Torino a destructurat o bandă care se ocupa cu traficul de migranţi Se ocupau cu traficul de migranti ilegali, de la sosirea lor în sudul Italiei pâna la distribuirea în întreaga Europa, utilizând ca centrala operationala fostul Moi din Torino, satul olimpic ocupat din 2015 de refugiati si familii de migranti. Dupa trei ani de investigatii, politia a dezmembrat ceea ce devenise un adevarat "tur operator'' al migrantilor clandestini, în care zeci de straini erau 'plasati' în Europa în schimbul a mari sume de bani, relateaza RAINews citat de Rador.



Suspectii, 25 la numar, sunt în cea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica a publicat înregistrari cu momentul în care interlopul brailean Sandel Șerbu a fost ucis, în toamna anului 2017, într-un oraș situat în estul Londrei, relateaza publicația Daily Mail, scrie Mediafax. Trei români au fost condamnați saptamâna…

- Potrivit sefului politiei din Houston, Art Acevedo, doi dintre politisti au fost raniti in gat si au fost supusi unor interventii chirurgicale. Starea lor era critica, dar stabila. Un alt agent a fost ranit in umar si externat dupa scurt timp, iar un alt politist ranit era in stare buna, a precizat…

- ''Grupul a transferat catre organizatii teroriste nu mai putin de 25 de milioane de euro in patru ani'', a declarat purtatoarea de cuvant a Parchetului bulgar, Rumiana Arnaudova. ''Finantarea se efectua fara operatiuni bancare, prin metoda hawala'', a adaugat ea. Hawala este un sistem traditional…

- Luni, 200 de jandarmi asistati de politisti, functionari vamali si agenti ai Europol au retinut 21 de persoane in sase regiuni din Franta, a precizat in comunicat parchetul din Rennes (vest).Organizatia, care actiona in intreaga Europa, dispunea de "cateva zeci de oameni aflati la ordinele…

- Autoritatile din Germania, Italia, Olanda si Belgia au intreprins razii ample in randul membrilor mafiei ‘Ndrangheta, considerata cea mai puternica grupare infractionala italiana, relateaza miercuri agentia dpa, titrata de Agerpres. Potrivit biroului Politiei judiciare federale (BKA) din Germania, au…

- Asociația Businessului European (EBA) ia apararea unei companii de pe piața producției și exportului de nuci, atacata de liderul PAS, Maia Sandu. Este vorba despre întreprinderea Monicol SRL, acuzata de Sandu ca ar monopoliza exportul de nuci. Asociația Businessului European declara…

- Un tata din America a trecut prin cea mai mare tragedie pentru un parinte. Fiul sau a murit dupa ce a fost calcat in picioare de o fetița de 10 ani. Nate Liedl și-a pierdut fiul, Jaxon, in cel mai cumplit mod. Acesta a fost omorat de o minora de 10 ani din Wisconsin la gradinița. Barbatul a vorbit despre…