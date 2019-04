Rainews: Papa în Duminica Floriilor - "Avem nevoie de curajul de a tăcea fără resentimente" ''În momentele întunecoase și de mare necaz, trebuie sa tacem, sa avem curajul sa ramânem în tacere, atâta timp cât este o tacere blânda și nu una plina de resentimente", a explicat Papa Francisc în omilia pe care a rostit-o în Duminica Floriilor conform Rainews citat de Rador. "Blândețea tacerii - sublinieaza Pontiful - ne va face sa parem si mai slabi, si mai umiliți, iar atunci demonul, prinzând curaj, se va descoperi. Va trebui sa ramânem în tacere 'pastrându-ne pozitia', dar cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

