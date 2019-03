Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul

Ne aflam in jurul anului 660 in mijlocul lumii musulmane, in Damascul Siriei. Andrei Criteanul se naste in aceste tinuturi ale Orientului Mijlociu, intr o familie crestina si datorita trairii religioase ajunge monah in Fratia Sfantului Mormant, care i a recunoscut ravna pentru Evanghelie, denumindu l ,,Ierusalimiteanul".Este… [citeste mai departe]