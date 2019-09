Rainer Seele, reales în funcţia de director general al OMV Mandatul lui Steele a fost astfel extins cu inca doi ani, pana in 30 iunie 2022, cu posibilitatea prelungirii cu inca un an, de comun acord. Rainer Seele indeplineste functia de presedinte al Board-ului executiv si director general al OMV de la 1 iulie 2015. Tot in sedinta de miercuri a Consiliului de Supervizare al OMV, Johann Pleininger, in varsta de 57 de ani, seful operatiunilor upstream, a fost reales membru si adjunct al presedintelui Board-ului executiv. In ultimii ani, OMV a avut performante exceptionale. Acestea sunt rezultatul noii directii strategice adoptate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

