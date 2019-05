Rainbow Worrior, una dintre cele mai importante și mai mari nave Greenpeace, a ajuns miercuri la Constanța și va sta in Romania pana duminica, 2 iunie, timp in care poate fi vizitata gratuit. Mesajul Greenpeace pentru Romania Oprirea Rainbow Worrior in Romania marcheaza inceputul unui tur european de 5 luni, care promoveaza soluțiile energetice curate și solicita liderilor europeni acțiuni concrete pentru protejarea mediului. Schimbarile climatice sunt clare. Și in țara noastra vremea a luat-o razna in ultimii ani, iar fenomenele meteo extreme sunt din ce in ce mai prezente. Avem zone ale țarii…