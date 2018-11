Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International AG (RBI) are acum suficient capital pentru a cauta achizitii si este interesat de pietele din Romania, Cehia, Slovacia, Bulgaria si Serbia, a afirmat vineri directorul general Johann Strobl, transmite Reuters. "În urma vânzării (subsidiarei…

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza un articol publicat joi in cotidianul rus 'Kommersant', informeaza Agerpre Gazoductul TurkStream este…

- Salariul minim brut din Romania depașește media regiunii Europei Centrale și de Est. In același timp, are cea mai ridicata rata efectiva de taxare dintre statele din regiune, de 41,5%, potrivit unei analize Deloitte Romania. Rata efectiva de taxare se menține cea mai inalta, 41,5%, și in cazul unui…

- Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, anunța transmisia live a celei de-a 19-a ediție a competiției internaționale de patinaj artistic - “Crystal Skate”. Organizat in perioada 25-28 octombrie 2018 de Federația Romana de Patinaj in colaborare cu Asociația Municipala de Patinaj…

- Platforma Instant Factoring, reprezentanta a Romaniei la Central European Startup Awards 2018 (CESA), a caștigat finala concursului, fiind desemnata “Cel mai bun startup FinTech (Best Fintech Startup)”, in cadrul unui eveniment ce a avut loc seara trecuta la Varșovia. Startup-ul romanesc a concurat…

- Activele financiare nete per capita ale bulgarilor sunt mai ridicate decat ale slovacilor, rusilor, romanilor si turcilor, conform celei mai recente editii a raportului "Global Wealth Report", realizat de compania germana de asigurari Allianz, transmite Novinite. Clasamentul este dominat de…

- “Absenta”, serialul thriller apreciat de critici, revine in 2019 la televiziunile AXN din Europa Centrala (Polonia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Moldova, Bosnia Hertegoniva). Filmarile pentru cel de-al doilea sezon sunt in desfasurare in Sofia,…

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…