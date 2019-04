Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea unei firme de publicitate/casting, al carei sediu se afla in centrul orasului Targu Neamt, a starnit nemultumiri. O tanara, care a fost oprita pe strada, pentru a i se oferi un contract, a apelat la redactorii nostri pentru a relata ce a patit, considerand ca a fost victima unei escrocherii.…

- Programul Rabla va beneficia in acest an de suma de 322 milioane de lei, ceea ce inseamna ca aproximativ 35.000 de persoane fizice si juridice vor putea sa achizitioneze o masina noua. "Va informez ca au fost adoptate de Guvern sumele pentru proiecte de interes de national. La Programul…

- Joi, a avut loc o intalnire de lucru intre reprezentanții Ministerului Agriculturii Rurale (MADR) și cei ai Fondului European de Investiții (FEI), sub coordonarea secretarului de stat Teodora Gabriela GHENIU. MADR și FEI au semnat ”Acordul de finanțare pentru implementarea instrumentului financiar”…

- MADR a pus la dispoziție fonduri din PNDR in valoare de 93.875.487 euro pentru acordarea de credite fermierilor și antreprenorilor Credite mai avantajoase pentru fermieri prin instrumentul financiar de creditare finanțat din PNDR Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) aduce la cunoștința…

- Executivul a aprobat plafonul total de garantare pentru anul 2019, aferent programului „Prima casa”, in valoare de 2 miliarde de lei, potrivit Mediafax. Finantatori participanti in program sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit, Garanti,…

- In ianuarie volumul de solicitari de slujbe a crescut cu 10- fata de aceeasi perioada a anului trecut. In luna ianuarie a acestui an, primele zece companii care au primit cele mai multe aplicari la slujbele postate au fost Kaufland Romania (3.182 aplicari), Rompetrol (2.697 de aplicari), Unilever (2.360…

- Contractul vizeaza "furnizarea de echipamente medicale, instalare si punere in functiune precum si instruirea personalului" si "dotarea cu aparatura de inalta performanta si echipamente medicale - Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu", scrie news.ro. Citeste si Accesul vizitatorilor…

- Raiffeisen Bank l-a recrutat pe Vlad Stanilescu, care ocupa pozitia de head of digital la ING Bank Romania de aproape 3 ani, pentru a conduce departamentul de digital al bancii, conform unor surse din piata.