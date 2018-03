Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank lanseaza platforma pentru startup-uri „Factory by Raiffeisen Bank”, pe care vor fi selectate, in urma unui concurs, o serie de idei viabile de afaceri care vor fi sprijinite cu credite de pana la 50.000 euro. Programul de finantare „Factory by Raiffeisen Bank” se va desfasura…

- Wizz Air lanseaza, luni, cea de-a doua editie a Wizz Youth Challenge, un concurs international de studii de caz care le permite studentilor din universitati si din colegii sa-si arate potentialul si sa vina cu idei inovatoare, out-of-the-box, ca raspuns la o provocare de afaceri stabilita de companie.…

- In ziua de azi, ca fondator de startup si chiar ca si antreprenor experimentat, ai la dispozitie o multime de tool-uri sau software-uri care te pot ajuta sa fii mai productiv, sa iti tii angajatii aproape fara a sta in sedinte interminabile, sa iti verifici datele afacerii sau sa cauti si sa tii…

- Platforma ofera utilizatorilor o varietate mare de preparate, atat din secțiunea de gastronomie a Carrefour, cat și de la restaurantele locale, livrare gratuita și multiple metode de plata (cash, card, tichete de masa). Carrefour Romania, lider in inovație și tehnologie in retail, lanseaza, in premiera…

- Cinci startup-uri au participat la un concurs de prezentari, unde au sutinut pitch-uri in fata unui juriu format din antreprenori romani de succes precum fondatorul Clever Taxi — Mihai Rotaru si presedintele TechAngels Romania — Dan Calugareanu.

- „Suntem Adi si Cristi, doi antreprenori din Iasi care ne incapatanam sa credem ca se poate mai bine daca ne unim cu totii fortele. Sunt multi ani de cand ne implicam voluntar, individual sau in echipa, in diferite proiecte ale ONG-urilor sau ale initiativelor locale, in speranta ca vom face viata mai…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au lansat joi, 1 martie, platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta, fiipregatit.ro. Platforma, dezvoltata de Civictech si sustinuta de Electrica, isi propune sa devina locul de referinta pentru…

- Raiffeisen Bank continua proiectul 'Catalizator - un program pentru antreprenori cu idei mari', care cuprinde workshop-uri organizate pentru antreprenorii si managerii din companiile medii din Romania, concepute sa-i sustina pe acestia in extinderea si administrarea mai eficienta a afacerilor lor.

- Centrul de diagnostic si tratament Provita lanseaza platforma www.health360.ro, o platforma dedicata exclusiv pacientilor, cu informatii avizate de o echipa multidisciplinara de medici. Health360 isi propune sa acopere ariile medicale fundamentale care au ca simptom principal durerea, dar si specialitati…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania.

- Lanțul romanesc de restaurante specializat in vanzari de salate, Salad Box, și-a lansat propria platforma de livrari, acoperind la acest moment șase orașe și doua sectoare din municipiul București. Printre orașele in care este prezent restaurantul este și Satu Mare. Pe langa municipiul nostru Salad…

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- Frauda bancara de 1.8 miliarde de dolari in India. Frauda bancara uriașa a intr-o sucursala a bancii Banka Naționala Punjab din Mimbai, India. 1.8 miliarde de dolari au fost sustrase, fara ca nimeni sa observe. Potrivit Channelnewsasia.com , la sucrusala din Mumbai a bancii, un manager de imprumuturi,…

- CryptoCoin Pro este a doua platforma de tranzactionare criptomonede pe piata din Romania care nu mai poate opera conturi in bancile romanesti dupa ce Banca Nationala a transmis pozitia oficiala a institutiei fata de monedele virtuale in urma cu doua saptamani, catalogandu-le drept „ active speculative,…

- Startup-ul The Pole Society, care a creat o platforma prin care firmele isi pot afisa reclamele din birou direct pe panourile stradale, a fost admisa la prima editie a acceleratorului de afaceri Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities.

- Partidul Acțiune și Solidaritate anunța lansarea unei platforme de donații online, prin care orice cetațean al Republicii Moldova și deținator de card va putea sa contribuie financiar catre PAS.

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Mamprenoare, platforma online care unește sub același acoperiș mamele antreprenor romance din țara și din Diaspora, a fost lansata si ofera promovare gratuita tuturor membrelor Comunitatii Mamprenoare. http://mamprenoare.eu/ este o platforma care aduna intr-un singur loc și face cunoscute la nivel național…

- Startup-ul iesean CargoPlanning, platforma care optimizeaza procesul de planificare a transportului de marfa, deschide un punct de lucru in Bucuresti, la doi ani de la lansare. CargoPlanning este o platforma online, colaborativa, care sprjina companiile care produc sau comercializeaza marfa in procesul…

- BRD SocGen a atins la finalul anului trecut 1,4 milioane de conturi de Internet & Mobile Banking, in crestere cu 21% fata de 2016. Cat de repede avanseaza platforma MyBRD Mobile in comparatie cu traditionalul online banking pe desktop? Astfel, numarul de conturi MyBRD Mobile a urcat cu…

- In lumea antreprenoriatului se spune ca noua din zece startup-uri nu supravietuiesc si esueaza inainte de a-si recupera investitia initiala. Mihai Dinu (26 ani) si Cosmin Neagu (28 ani) au in plan sa dezvolte unul din acele startup-uri care reusesc sa intre pe piata cu o idee de afacere interesanta…

- D. Chirița, ANRE: 2018, anul reformelor profunde in zona de reglementare Președintele ANRE, Dumitru Chirița. Foto: Agerpres. 2018 va fi anul reformelor profunde în zona de reglementare, pentru a aduce corectiile necesare si reguli care sa puna clientul în centrul sistemului energetic…

- „Listata” pe o platforma online de start-upuri in domeniul inovarii financiare, Bitcoin Romania a fost fondata de un fost jucator de poker profesionist si fratele sau specializat in IT, George si Constantin Rotariu. Pe platforma Bitcoin Romania s-au tranzactionat peste 100 de milioane…

- Administratorul de fonduri Erste Asset Management Romania a lansat platforma Romania Investeste, un instrument financiar axat pe educatia financiara necesara celor care isi doresc sa inteleaga principiile care stau in spatele economisirii si investitiilor personale. 0 0 0 0 0 0

- Echipa PIATRAONLINE a pornit in cautarea de #RockStars, oameni pasionați de design, arhitectura si proiecte de succes care sa intregeasca tabloul companiei. Sub conceptul Așeaza-te la biroul cu vedere spre viitor, https://recruiterflow.com/piatraonline/jobs , cel mai mare showroom de piatra naturala…

- Membrii Platformei „Demnitate și Adevar” au manifestat astazi la sediul Guvernului, cerind publicarea integrala al celui de-al doilea raport cu privire la frauda bancara, comunica NOI.md. Manifestanții au cerut guvernarii sa faca publice numele persoanelor implicate in furtul miliardului și care figureaza…

- TypingDNA, startup creat de un tanar din Oradea, care aduce pe piata o solutie de autentificare bazata pe felul in care scriem la calculator, a fost acceptat la unul dintre cele mai mari acceleratoare de afaceri din lume, Techstars New York.

- Startup-ul fintech Revolut, cu 10.000 de clienti in Romania, a lansat polita Revolut Travel Insurance cu plata pe zi (pay-per-day) ce consta intr-o asigurare medicala si dentara al carei pret incepe de la aproximativ 5 lei si care se activeaza automat in momentul in care utilizatorii pleaca intr-o…

- LG Electronics își dezvolta tehnologia brevetata de inteligența artificiala bazata pe deep learning, odata cu dezvoltarea unei platforme AI în toate diviziile de business LG, conform eforturilor de a grabi lansarea noilor produse echipate cu cea mai avansata tehnologie. DeepThinQ…

- Lansat la inceputul acestui an noul site www.fngcimm.ro reprezinta unul din elementele cheie din strategia de repozitionare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii ca sprijin pragmatic pentru mediul antreprenorial din Romania.Cu un design modern si perfo...

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters, potrivit Libertatea.

- Decizia boardului BNR de a majora dobanda-cheie la 2- pe an dupa o pauza de un deceniu, nu bruscheaza economia, calmeaza anticipatiile inflationiste si nu risca sa ingreuneze povara creditelor pentru populatie sau companii, dupa cum a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. „Miscarea…

- Zeci de persoane din Galați au petrecut ore intregi la coada pentru a fi primele care iși platesc taxele și impozitele locale. Primii oamenii au venit in fața Direcției de Taxe și Impozite Locale la ora 5.00, spunand ca vor sa scape rapid de obligațiile catre buget. Anunțul conform caruia ghișeele Direcției…

- Parlamentul European a lansat un nou portal multimedia, o platforma unica de materiale audio-video. Portalul multimedia va inlocui pagina de internet cu resurse AV. Noua platforma, disponibila la adresa https://multimedia.europarl.europa.eu , va cuprinde știri in format video, inregistrari audio, reluari…

- Institutiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenti, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% si noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenti), arata o cercetare a KPMG. Iata alte domenii de interes…

- DeMoga Music a lansat luni, 18 decembrie, sublabel-ul DeMoga Kids, o platforma muzicala dedicata in totalitate copiilor. Parintii si copiii vor descoperi pe canalul oficial de YouTube DeMoga Kids cantece originale, create de producatorii si compozitorii DeMoga Music, cantece cunoscute si readaptate,…

- Prin intermediul platformei lui Andrei Duma copiii de la Centrul „Viata si lumina ” s-au putut bucura de darurile lui Mos Nicolae. Povestea lor e tulburatoare. Mircea Zamfir si sotia sa s-au dus la Centru pentru a afla ce nevoi au copii. Mircea povesteste ca acolo i s-a spus: „Vrem sa punem…

- Joi, 14 decembrie 2017, ora 12.00, la centrul de presa multimedia Sputnik Moldova, va avea loc conferința de presa cu tema: „Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” lanseaza proiectul „Școala de Afaceri pentru Tineri”

- Dragoș Anastasiu a povestit ca ii este foarte greu sa gaseasca forța de munca, fie ca este vorba despre personal calificat sau necalificat. „In turism e aproape imposibil. Eu am și in Delta, un loc izolat. Anul acesta am avut 30 de posturi neocupate din 130. Nu ii gasim. Pentru anumite chestiuni nu…

- O femeie si un barbat din Targu Jiu au fost retinuti astazi de politistii gorjeni sub acuzatia de santaj. Este vorba de o tanara, de 20 de ani, si iubitul acesteia care l-ar fi santajat pe un om de afaceri ...

- Raiffeisen Bank, una dintre bancile universale de top, cu aproximativ 2 milioane de clienți persoane fizice, 100.000 IMM-uri si 5.600 de companii, ia o decizie fara precedent.Prezenta in Romania cu 466 de unitati și peste 1.200 de ATM-uri, instituția pregatește noi modificari importante pentru…

- Participarea la evenimentele dedicate accelerarii si validarii ideilor de startup-uri este esentiala pentru antreprenorii in devenire sau deja prezenti in piata. Validarea ipotezelor, modelarea unui plan de business, si pregatirea unui pitch sunt ingrediente cheie in crearea unui start-up suplu si pregatit…

- Producatorul de inghetata Betty Ice, cel mai mare jucator cu actionariat romanesc de pe piata de profil, asteapta in acest afaceri de aproximativ 30 de milioane de euro, in crestere cu aproximativ 8% fata de anul precedent, arata calculele ZF pe baza informatiilor furnizate de companie.

- Societatea Grup Servicii Petroliere SA a fost infiintata in anul 2004 si are sediul social in municipiul Constanta, incinta Port, dana 34, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat pe 8 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 18.147.700 de lei, integral…

- Omul de afaceri și regizorul Bobby Paunescu, a fost audiat, joi, in calitate de martor in dosarul in care procurorii DNA ii cerceteaza pe Elena Udrea și omul de afaceri Bogdan Buzaianu in legatura cu fapte de corupție. Mai precis, spun surse judiciare, Paunescu a fost chemat pentru explica contextul…

- Simon a anuntat, in cadrul discutiilor, ca intregul pachet legislativ privind reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale va fi revizuit si va fi votat in Parlament in luna februarie a anului viitor.”Nu exista o regula (legata…