Raiffeisen Bank isi schimba poziționarea de brand printr-o campanie-manifest Raiffeisen Bank isi prezinta astazi noua pozitionare de brand lansata printr-o campanie de comunicare a carei tema centrala este Responsabilitatea. Sub semnul "E timpul sa punem responsabilitatea in lumina", campania este inspirata de concluziile mai multor cercetari derulate pe parcursul ultimului an, care demonstreaza ca acum, clientii bancii, cred ca responsabilitatea ar trebui pusa in valoare: 98% dintre respondenti considera responsabilitatea importanta pentru a avea succes. Vezi in atasament si prezentarea din cadrul conferintei de vineri. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul de pe Bega a intrat intr-o noua etapa de pregatire a „obiectivului 2021”, care va constitui un punct de cotitura in afirmarea sa pe plan european. The post Devenita Capitala Culturala Europeana, Timișoara iși va schimba radical infațișarea appeared first on Renasterea banateana .

- Politistul brasovean Marian Godina lauda prestatia procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, povestind ca a fost subiectul a zeci de reclamatii mincinoase. Marian Godina a notat, vineri, pe reteaua de socializare Facebook, ca “puscariile vor fi mereu pline de oameni ”, punctand ca a fost subiectul…

- Singura instituție cu profil muzical din Bistrița, cu absolvenți recunoscuți pe plan național și mondial – a celebrat azi, intr-o emoționanta intalnire la Biblioteca Județeana, primii 20 de ani de invațamant liceal dedicat muzicii. „Am foarte multa incredere și in elevii de acum, sunt cuminți, bine…

- Cand vine vorba despre arta urbana noncoformista, cu totii ne ducem cu gandul la graffitiurile adolescentilor care, cum prind un zid gri si anost, ii dau viata cu desene viu colorate. De ceva vreme, in marile orase din SUA, dar si in capitale europene, notiunea de graffiti a evoluat, astfel ca artistii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Forte aeriene americane si-au extins atacurile impotriva talibanilor in Afganistan cu o serie de lovituri de precizie in partea de nord-est a tarii, a anuntat marti armata SUA, relateaza dpa. Fortele americane au lovit o baza de antrenament a talibanilor in nord-estul Afganistanului si…

- Vremea rea creeaza probleme la inceput de februarie. Chiar daca temperaturile sunt inca ridicate pentru aceasta perioada, de astazi se schimba complet foaia in toata țara, anunța meteorologii.

- ANM a emis o Informare meteorologica. Interval de valabilitate: 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie.

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. https://www.mood-furniture.com/ , http://www.simex.ro.…

- Spitalul Municipal Dej organizeaza miercuri, 31 ianuarie, o noua campanie de donare de sange, incepand cu ora 08:30, in incinta Policlinicii Dej, etajul 2. Cei care doresc sa participe la aceasta campanie iși pot procura biletele de ordine de la Fișierul Policlinicii Dej incepand cu ora 07:30.

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Directoarea unei gradinite a fost injunghiata mortal vineri, faptasul fiind sotul acesteia, fata de care avea un ordin de restrictie. Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, crede ca acest ordin ar trebui sa devina responsabilitatea Politiei, nu a instantei, ...

- Un proiect interesant, dar care va starni multe controverse, ar putea schimba puțin soarta mașinilor implicate in accidente rutiere. Mai exact, autoturismele care vor suferi avarii grave la sistemele de siguranța in urma unor accidente vor avea Inspecția Tehnica Periodica suspendata pana la terminarea…

- Brand-ul de haine și echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza…

- vezi prezentarea Unii soferi isi schimba rar masina, asa de rar ca o tin peste 15 ani. Bineinteles majoritatea celor care isi schimba rar masina prefera modelele japoneze. Compania de cercetare auto iSeeCars a analizat peste 650.000 de masini vandute anul trecut, fabricate intre anii 1981-2002, pentru…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Vreme de bilanț pentru Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Inspectorii de munca din cadrul ITM Gorj au afectuat anul trecut, peste 2.000 de controale la angajatori din intreg județul, atat in domeniul relațiilor de munca, cat și al secutitații și sanatații in munca. 78 de persoane au fost depistate…

- Platforma YouTube, detinuta de compania Google, va schimba regulile privind remunerarea creatorilor de continuturi video, dupa ce, in ultimul an, a starnit mai multe polemici, cu clipuri controversate ale unor vloggeri celebri, informeaza Le Monde.

- Cuvintele au o putere fantastica. O singura fraza poate sa distruga o viata, sa schimbe o intreaga zi sau sa afecteze dispozitia unei persoane. Din fericire, exista fraze care ne dau puterea de a merge inainte. Iata 10 astfel de fraze care iti pot sc

- "Am urmarit cu atentie ceea ce s-a intamplat in 2017 si de la inceputul acestui an si, totusi, mai sper … (...) Politicieni care, nefiind capabili sa-si demonstreze eficienta in functia in care au fost investiti, cauta sa se afirme astazi vorbind despre „seriozitatea cu care trebuie discutata democratizarea…

- Mai mulți instructori de educație care au fost concediați in urma unor anchete ale Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dolj ca urmare a unor reclamații de agresiuni asupra copiilor instituționalizați au fost reincadrați in sistem de instanța. Printre aceștia, o salariata care trebuia…

- Un val de aer polar "ingheata" Romania la propriu! Incepand cu ziua de joi, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit.

- Din seria ”unde dai și unde crapa”, modificarile aduse Legii Educației schimba ziua de leafa pentru toți cei care lucreaza in invațamant. Incepand cu luna ianuarie 2018, personalul din Educație va primi salariul pe 14 a fiecarei luni, cu pana la 10 zile mai tarziu decat pana acum. Motivul sta intr-un…

- Patriahul Moscovei și întregii Rusii, Kirill, a vorbit din nou despre momentul în care va veni Șfârșitul Lumii, despre care este scris în Biblie, într-un interviu acordat la postul național de televiziune.

- Atunci cand pornești pe drumul antreprenoriatului, iți dai seama ca nevoile tale pentru propria afacere sunt mult mai mari decat ți-ai imaginat la inceput. Iți dai seama ca, pe langa munca ta de a vinde produsele/ serviciile tale, te lovești de nenumarate probleme care necesita multa munca. De acest…

- Iata cateva sfaturi care iti pot fi de folos. Incearca-le si vei incepe sa simti energia! 1. Intinde-te si fa gimnastica Cateva exercitii usoare de stretching iti vor ajuta corpul sa se energizeze. Mai mult, aceste miscari iti vor "limpezi" mintea si vor indeparta orice ganduri de lene.…

- O echipa de cercetatori a demonstrat ca șampania își schimba în rau gustul daca o bem din pahare de plastic. Materialul din care este facut paharul din care bem sampania este extrem de important. Aceasta bautura își pastreaza aroma doar daca este consumata din pahare de…

- In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa…

- La finalul anului, foarte multe persoane se gandesc la viitor si la o posibila mutare de la locul de munca. Exista o perioada optima pentru a-ti cauta un job? Asa se pare. Jurnalistii BBC s-au uitat la date statistice si au vorbit cu specialistii in resurse umane si au stabilit ca daca vrei sa-ti schimbi…

- Surpriza in sedinta Consiliului Local Municipal de saptamana aceasta: proiectul referitor la aprobarea actualizarii studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterana Piața Avram Iancu din municipiul Arad” a fost respins. Cei care au decis astfel…

- Politica falimentara de a aduce straini de calitate indoielnica la Poli Timisoara, pare ca a ajuns in sfarsit, la final. Conducerea clubului a anuntat ca renunta la stranieri si ca deocamdata completeaza lotul cu jucatori din propria pepiniera.

- ”In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei…

- Fostul pilot de raliuri Yves Weerts a ajuns la etajul noua cu construcția turnului sau de birouri din centrul Bucureștiului. Antreprenorul spune ca va atinge etajul 11 la inceputul lunii viitoare și va finaliza la vara lucrarea.

- Fostul Principe Nicolae a primit un cadou inedit, joi, in timp ce saluta multimea care era prezenta langa Palatul Regal. Acesta a primit un drapel Regal inscriptionat cu pasaje sugestive dintr-un manifest emis, la sfarsitul anilor ’40, de organizatia anticomunista Comitetul de Eliberare 13 – Regele…

- Spectacolul caritabil anunțat pentru maine, 17 decembrie, la Sala Polivalenta, iși schimba locația și ora. Afla UNDE și la ce ORA poți sa te bucuri de un spectacol frumos, ajutandu-l in același timp și pe Ionuț Zavoianu:

- Fabrica de incaltaminte Clujana, infiintata in urma cu o suta de ani, a devenit un brand al Romaniei, inclusiv peste hotare. Fabrica ar putea sa se inchida curand, pentru ca ANAF a scos la licitatie cladirea unde functioneaza iar solutiile concrete privind mutarea liniilor de productie inca lipsesc.…

- Inteligenta artificiala face diferenta in materie de evolutie, aducand rezultate pe care un procesor mai nou, o camera foto mai buna sau un sistem audio performant nu le pot egala. Echipat cu AI, Huawei Mate 10 Pro, este cu adevarat o masinarie inteligenta, afirma producatorul chinez, care prezinta…

- Primaria Municipiului Adjud, in parteneriat cu Organizația ECOTIC și Colegiul Tehnic Gheorghe Balș Adjud, participa la campania „Orașe Curate”, campanie dedicata colectarii electricelor și electronicelor uzate. Astfel, intre 11 – 16 decembrie 2017, locuitorii din Adjud sunt incurajați sa vina și sa…

- Patru milioane de lei. Atat a solicitat municipalitații Regia Transport Electric Chișinau (RTEC) pentru procurarea a 400 de anvelope noi de troleibuz. Primarul interimar, Silvia Radu, s-a aratat nemulțumita de faptul ca responsabilii n-au rezolvat problema mai devreme, ci s-au trezit iarna s-o faca.

- ”Permiteți-ma sa fac o gluma amara. Eu sunt inițiatorul Hotararii de Consiliu General care a interzis folosirea animalelor salbatice in circ. Aceasta Hotarare de Consiliu s-a rostogolit apoi in Parlament și a devenit lege naționala și sunt mandru de acest lucru. (...) Iata, daca nu mai avem circ…

- Bancile dependente de programul de creditare Prima Casa si cele cu multe dosare incomplete pot pierde de anul viitor pana la 20% din plafonul de garantii care le-a fost alocat in 2017, potrivit unui ordin al ministrului finantelor publice, care introduce noi criterii de evaluare a finantatorilor inscrisi…

- In ziua de 5 decembrie 2017, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.342 si art.345 alin.(l) din Codul de procedura penala.Dispozițiile criticate au urmatorul cuprins: -Art.342 din Codul de procedura penala: „Obiectul procedurii…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat, în noaptea de vineri spre sâmbata, a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP.

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- Reperat la Liceul Auto din Calarași, uriașul de 2,01 metri visa sa ajunga mecanic. Nu știe sa schimbe nici macar un bec, dar nici nu vrea sa invețe. Viseaza doar la o cariera in canotaj și la o medalie la Tokyo. Constantin Adam este unul dintre cei mai tineri componenți ai barcii de 8 plus 1, care la…

- Ben-Oni Ardelean spune ca in administrația Trump lucrurile se așeaza foarte lent, pentru ca președintele SUA vine dintr-o zona a afacerilor. "Eu cred ca este o reașezare foarte lenta. Pe de cealalta parte, cred ca este destul de normala, avand in vedere ca președintele Trump vine din afara,…

- Sicanele in trafic sunt, mai nou, la ordinea zilei si din ce in ce mai multi soferi au decis sa isi monteze camere de bord pentru a filma eventualele incidente. In cazul in care un sofer este sicanat in trafic si are materialul video drept proba, cel care a produs sicana nu poate fi tras…

- Actorul Nick Nolte, care a interpretat rolul unui politist dur in "48 Hours", a primit luni o stea la Hollywood, pe faimosul bulevard al celebritatilor, potrivit Le Point care citeaza AFP.Citeste si: Campanie 'inedita' in sectorul 1. Primarul AMENINTA cu abandonarea gunoaielor pe strazi: 'Cand…

- Hotararea de Guvern 668/2017, privind comercializarea produselor pentru constructii, publicata in Monitorul Oficial din 20 septembrie, schimba regimul de certificare a acestor materiale. Normativul este prevazut sa intre in vigoare la data de 18 noiembrie 2017.