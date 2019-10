Raiffeisen Banca pentru Locuinţe a devenit Aedificium Banca pentru Locuinţe Potrivit sursei citate, in aceasta vara, Raiffeisen Bank a devenit actionar principal, cu o participatie de 99,9993%, la Raiffeisen Banca pentru Locuinte si a decis sa schimbe logo-ul si denumirea bancii. "Necesitatea modificarii identitatii vizuale si a numelui au aparut odata cu modificarea actionariatului bancii pentru ca o parte a siglei noastre apartinea fostului actionar, Bausparkasse Schwabisch Hall Germania. Decizia de a o redenumi vine din dorinta noastra de a avea o identitate diferita pentru cele doua banci Raiffeisen de pe piata, pentru ca ele activeaza diferit. Aedificium… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

