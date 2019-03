Raiffeisen detine 8,97 miliarde de euro, aproximativ 6 % din activele sale in Romania. "Va trebui sa reevaluam Romania", a anuntat Johann Strobl in raportul anual al RBI. Potrivit reprezentantilor RBI, impactul noii taxe inca nu poate fi determinat. Autoritatile de la Bucuresti au adoptat, in decembrie 2018, Ordonanta 114 care prevede taxarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%. Grupurile bancare austriece Erste Group Bank AG si Raiffeisen Bank International AG, care sunt printre cele mai afectate de masurile din Romania, au suferit deja pierderi mari…