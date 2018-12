Raiduri ale SUA în Somalia soldate cu 62 de militanţi ucişi Cele sase atacuri de sambata si duminica au avut loc in apropiere de Gandarshe, un oras la sud-vest de capitala Mogadishu. Ele au avut ca tinta o cunoscuta tabara a Al-Shabaab si au fost coordonate cu guvernul somalez, au precizat SUA intr-un comunicat transmis luni.



"Alaturi de partenerii nostri somalezi si internationali, suntem angajati sa impiedicam ca Al-Shabaab sa profite de locurile sigure de unde sa isi poata dezvolta capacitatea si sa ii atace pe oamenii din Somalia", se arata in comunicat.



Militantii Al-Shabaab vor sa instaureze un stat islamist fundamentalist in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saizeci si doi de militanti Al-Shabaab au fost ucisi in atacuri aeriene desfasurate de SUA in Somalia in weekend, cele mai recente dintr-o serie de atacuri ale armatei americane in aceasta tara din estul Africii ca parte a campaniei antiteroriste, relateaza dpa preluata de Agerpres. Cele sase…

- Saizeci si doi de militanti Al-Shabaab au fost ucisi in atacuri aeriene desfasurate de SUA in Somalia in weekend, cele mai recente dintr-o serie de atacuri ale armatei americane in aceasta tara din estul Africii ca parte a campaniei antiteroriste, relateaza dpa. Cele sase atacuri de sambata…

- Aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a revendicat joi doua atacuri in care au fost ucisi trei israelieni in Cisiordania, promitand ca ”statul evreu” sa nu cunoasca ”nici securitatea, nici stabilitatea” in acest teritoriu palestinian ocupat, relateaza AFP.Brigazile al-Qassam…

- Statele Unite ale Americii au restabilit o 'prezenta diplomatica permanenta' in Somalia la aproape 18 ani de la inchiderea ambasadei lor la Mogadishu in ianuarie 1991, a anuntat marti Departamentul de Stat al SUA, citat de France Presse. 'Acest eveniment istoric reflecta progresele…

- Cel putin 13 civili si sase teroristi au fost ucisi vineri in explozia a trei masini-capcana intr-o zona aglomerata din capitala somaleza Mogadiscio, a anuntat politia citata de dpa. La scurt timp dupa explozii, atacul a fost revendicat de gruparea Al-Shabab, afiliata la reteaua Al-Qaida, informeaza…

- Cel puțin 17 persoane au murit dupa ce doua mașini capcana au explodat vineri in apropiere de un hotel, situat aproape de sediul Departamentului de Investigații Criminale din Mogadishu, a spus poliția, relateaza Reuters și AFP.

- Cel putin 60 de membri ai grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unor raiduri aeriene efectuate de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, citata de site-ul agentiei Associated Press. Avioane militare americane au atacat la sfarsitul…

- Atentat Terorist. Au fost UCIȘI 25 de oameni și alți 60 sunt in stare GRAVA, la spital. Vezi cine sunt VINOVAȚII Este unul dintre cele mai grave atacuri, mai mulți barbați inarmați au deschis focul la o parada militara din Iran, omorand 25 de persoane, aproape jumatate dintre victime fiind membri ai…