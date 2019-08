Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP potrivit Agerpres. O lovitura…

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO),

- Infruntari din nord-vestul Siriei intre trupele loiale Damascului si forte dominate de jihadisti s-au soldat cu 59 de morti in doua locuri, a anuntat marti Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP. Luptele s-au intensificat de mai multe zile in regiune pe fondul…

- Cel putin noua civili, intre care trei copii, au fost ucisi marti in raiduri ale regimului asupra provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul…

- Treisprezece civili, printre care si copii, au fost ucisi de loviturile aeriene purtate in cursul noptii de vineri spre sambata de fortele guvernului sirian in zona Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de dpa.Sapte copii si trei…

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Potrivit comunicatului, numarul victimelor civile provocate de loviturile aeriene continua sa creasca, in timp ce se fac apeluri catre partile in conflict ''sa respecte obligatiile internationale de a-i proteja pe civili''. Operatiunile aeriene intreprinse intre 1 ianuarie si 31 martie, atat…

- Cel putin 10 civili, inclusiv cinci copii, au fost ucisi in raiduri aeriene rusesti in provincia siriana Idlib (nord-vest), unde ONU se teme in legatura cu ''o catastrofa umanitara'', a afirmat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de