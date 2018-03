Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat duminica dimineata pozitii ale combatantilor Hamas in Fasia Gaza, dupa ce mai multi palestinieni au trecut ilegal frontiera si a dat foc unui vehicul al...

- Egiptul si-a deschis vineri frontiera cu Fasia Gaza pentru doua zile, a anuntat ambasada palestiniana la Cairo, informeaza AFP. Este doar a treia oara in acest an cand Egiptul si-a deschis frontiera cu enclava palestiniana, care a ramas in mare parte inchisa in ultimii ani din cauza preocuparilor guvernului…

- O conferinta internationala a donatorilor organizata la Bruxelles a strans marti 456 de milioane de euro pentru construirea unei uzine de desalinizare a apei pentru Fasia Gaza, dar nu a reusit sa finanteze in totalitate proiectul, ce are drept scop sa aprovizioneze cu apa potabila doua milioane de…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat o unitate militara aflata in estul orașului Gaza, conform martorilor oculari și oficialilor de securitate Hamas. Atacul a avut loc dupa miezul nopții și au fost trase cel puțin patru rachete.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata în Fâsia Gaza într-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.

- USR vrea sa initieze o motiune simpla impotriva ministrului Tudorel Toader Ministrul Justitiei Tudorel Toader Foto: arhiva Uniunea Salvati România vrea sa initieze o motiune simpla împotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si invita toate formatiunile de opozitie sa…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a promulgat marti seara legea cu privire la particularitatile politicii de stat pentru asigurarea suveranitatii de stat a Ucrainei asupra teritoriilor „ocupate temporar'' in regiunile Donetk si Lugansk sau „Legea reintegrarii Donbasului".

- Remarcile sale au fost facute in timpul unei ceremonii de inaugurare a unei camere de urgenta fortificate in Centrul Medical Barzilai din orasul Ashkelon (sud). Sambata, un dispozitiv exploziv atasat de gard a ranit patru soldati israelieni. "Orice act de agresiune din partea teroristilor…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Avioane israeliene au atacat luni dimineata obiective ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta palestinian asupra zonei de sud a Israelului, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Iranul reprezinta cea amai mare amenintare la adresa lumii, a declarat, duminica, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, adaugand ca tara sa va lua masuri impotriva regimului de la Teheran, informeaza BBC News Online.

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea ce este necesar", a spus Netanyahu. Israelul a lansat atacuri severe impotriva unor baze militare iraniene din Siria dupa ce oficiali israelieni au sustinut ca au interceptat o drona in spatiul aerian al tarii si un avion…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care apartin dispozitivului militar iranian in Siria', se arata intr-un comunicat difuzat de armata israeliana. Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel si unul…

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Turcia a criticat vineri decizia Washingtonului de a-l include pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh, pe lista cu ''teroristi''. In special, Ankara și-a exprimat speranta ca aceasta ultima masura sa nu afecteze negativ ajutorul turc acordat Fasiei Gaza, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.

- Turcia, unul dintre principalii sustinatori ai miscarii islamiste palestiniene Hamas, a criticat vineri decizia Washingtonului de a-l include pe liderul acesteia, Ismail Haniyeh, pe lista cu ''teroristi'', exprimându-si speranta ca aceasta sa nu aiba vreun impact asupra ajutorului…

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP.

- Ismail Haniyeh, liderul miscarii islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a fost plasat pe lista "teroristilor" elaborata de oficialii Departamentului de Stat american, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Gruparea jihadista Statul Islamic in Irak si in Siria este 'aproape infranta in totalitate', iar coalitia internationala care lupta impotriva combatantilor acestei grupari ar urma sa repurteze o 'victorie militara' pe teren 'in saptamanile urmatoare', s-a declarat increzator…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza, potrivit unui comunicat…

- Armata Israelului a desfașurat, duminica, o operațiune militara aeriana în Fâșia Gaza, în cadrul careia a fost distrus un tunel folosit de militanții Hamas pentru patrunderea în Egipt.

- Armata israeliana a anuntat duminica ca a distrus un tunel construit de Hamas, formatiunea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, care ducea la infiltrarea in Israel, precizand ca a condus raiduri aeriene si a folosit alte mijloace pentru a demola galeria subterana, scrie AFP.

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Autoritatea Palestiniana (AP) a acceptat miercuri sa plateasca din nou electricitatea pentru Fasia Gaza, la sase luni dupa ce a oprit aceste plati cu scopul de determina miscarea islamista Hamas, aflata la conducerea enclavei, sa se angajeze pe calea reconcilierii palestiniene, scrie News.ro.

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si in Cisiordania (ocupata de catre Israel) de tirurile militarilor israelieni in cursul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor surse medicale, relateaza AFP.…

- Armata israeliana a bombardat vineri pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacurile palestiniene cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com. Tancuri si avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii militare ale miscarii Hamas situate in nordul Fasiei Gaza.…

- Racheta a lovit o cladire situata in localitatea Shaar HaNegev, in sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Haaretz.Alte doua rachete lansate din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas, au fost interceptate de sistemul antibalistic israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP.Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

