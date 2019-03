RAID AERIAN cu urmări tragice în Afganistan: 10 copii au fost victime colaterale Raidul aerian de sambata a facut parte dintr-o batalie intre talibani si fortele afgano-americane care a durat 30 de ore in Kunduz, o provincie nordica in care talibanii au o prezenta puternica. Copiii si familiile lor si-au pierdut locuintele din cauza luptelor din alte parti ale tarii, conform misiunii ONU din Afganistan (UNAMA), care a precizat intr-un comunicat ca verifica pentru a afla daca toate cele 13 decese au avut loc in timpul raidului. Alti trei civili au fost raniti. Incidentul a avut loc in cartierul Telawka in apropiere de orasul Kunduz. Sergentul Debra Richardson,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

