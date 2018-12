Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc de provocare si de incalcarea legislatiei internationale, dupa ce rusii au incercat sa opreasca, fara succes, un convoi naval ucrainean in Marea Neagra, relateaza Reuters, preluat de Realitatea TV.Totul a inceput cand doua vase de razboi ucrainene si un remorcher au…

- Paza de coasta turca a salvat luni 44 de migranti, printre care 14 femei si 13 copii, naufragiati pe o insula nelocuita in largul coastelor Marii Egee, in incercarea de a ajunge pe insula greceasca Lesbos, transmit dpa si EFE preluate de Agerpres. Paza de coasta a difuzat imagini cu doua elicoptere…

- "Paza de coasta malteza a interceptat o barca cu 13 migranti la bord si in loc s-o conduca spre un loc sigur a furnizat echipajului o busola pentru a-i indica drumul spre Italia. Apoi le-a dat apa, doua canistre cu benzina si veste de salvare marca "Mecca Marine", compania malteza care produce si uniformele…

- Paza de coasta a Libiei a anuntat ca a interceptat in total 315 migranti miercuri, in trei incidente separate, in timp ce acestia incercau sa ajunga pe mare in Europa, informeaza dpa, potrivit Agerpres.In unul dintre incidente, paza de coasta libiana a interceptat o barca pneumatica ce transporta…

- Declaratia vine in contextul in care intre Franta si Italia exista o lunga disputa privind gestionarea migratiei. "Italia respecta regulile, altii nu. Vorbim si despre legislatie privind bilantul, cat si migratia. Am petrecut o vara fiind atacat si insultat, apoi descoperim ca de luni de zile…

- Ministrul pentru afaceri europene, Paolo Savona, a tinut sa linisteasca spiritele incinse asupra efectelor depunctarii Italiei anuntata de agentia de rating Moody's si a precizat ca "exista un punct de plecare in care nu cred doar eu, ci si restul italienilor, anume faptul ca datoria publica a Italiei…

- Garda de coasta spaniola a anuntat duminica, potrivit AFP, ca a salvat de pe Marea Mediterana, in cursul ultimelor 48 de ore, aproape 1.200 de migranti care, cu ajutorul unor ambarcatiuni improvizate, incercau sa ajunga in Spania. Potrivit sursei citate, sambata si duminica au fost salvate…

- Guvernul maltez a anuntat marti ca va autoriza debarcarea pe teritoriul sau a celor 58 de migranti salvati pe Marea Mediterana de catre nava umanitara Aquarius si ca acestia vor fi ”imediat repartizati” in alte tari, relateaza AFP.”Cei 58 de migranti de la bordul Aquarius vor fi transbordati…