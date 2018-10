Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, Corriere della Sera a lansat o bomba: ministrul pentru Afaceri Europene, Paolo Savona, inca ar fi membru, in realitate chiar presedinte, al fondului Euklid. O stire bomba, dezmintita insa de acelasi ministru care a anuntat ca a parasit fondul in luna mai. Articolul din "Corriere" purta semnatura…

- Ministrul de Interne Matteo Salvini a declarat ca "magazinele unde se intampla necazuri sunt aproape toate conduse de cetațeni straini" Guvernul italian va lua in vizor magazinele "etnice" pentru a le restricționa orele de activitate, a declarat ministrul de interne italian, conform The Independent.

- Exista reforme care potrivit FMI pot dauna Italiei, mai ales cele privind pensiile si munca. Vesti bune in schimb in ceea ce priveste somajul, in scadere de la rata de 11,3% din 2017 la 10,8% in acest an in Italia, in timp ce estimarea pentru 2019 este de 10,5%, potrivit La Stampa , citat de Rador.

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a anuntat miercuri ca va avea o intrevedere cu aliatul sau italian, ministrul de interne Matteo Salvini, lunea viitoare, la Roma, informeaza AFP. "Voi fi luni, la Roma, cu Matteo Salvini pentru a discuta (...) cresterea economica si perspectivele sociale intr-o…

- Ministrul de interne si vicepremierul italian Matteo Salvini a salutat miercuri arestarea a trei romani suspectati de un jaf brutal in regiunea Abruzzo din centrul Italiei, postand pe Facebook ca "aceste animale trebuie sa putrezeasca dupa gratii!", alaturi de sloganul #tolerantazero, relateaza dpa…

- Solutia pentru problema cipriota se afla in parcursul european al Turciei", a precizat ministrul german de externe, Heiko Maas, dupa intalnirea avuta astazi cu omologul sau cipriot, Nikos Christodoulides, adaugand ca este problema Ankarei cum va evolua relatia ei cu Uniunea Europeana., potrivit Kathimerini,…

- "Ori Europa decide sa ajute concret Italia, spre exemplu incepand cu cei 180 de migranti de pe nava Diciotti, ori vom fi nevoiti sa facem ce este nevoie pentru a opri in sfarsit afacerile traficantilor", a scris Salvini pe Twitter."Asta inseamna sa escortam spre un port libian toate persoanele…

- ArcelorMittal a anuntat marti ca a acceptat noile conditii stabilite de autoritatile italiene pentru preluarea celei mai mari otelarii din Europa, Ilva, transmite Reuters. ArcelorMittal a informat autorităţile că "a acceptat toate solicitările privind noi angajamente" pentru planul…