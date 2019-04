RĂFUIALĂ în OPOZIȚIE: Cioloș și Barna îl atacă dur pe Orban USR și PLUS ii acuza pe liberali ca sunt in spatele pliantelor false cu sigla alianței. Unul dintre cei filmați cand imparțeau aceste pliante este chiar președintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului Național Liberal, potrivit unui comunicat al Alianței 2020 USR PLUS. Anunțul vine dupa ce doua persoane au fost filmate in timp ce distribuiau pliantele false și identificate in cateva ore de susținatorii Alianței 2020 USR PLUS. „Facem un apel catre liderii și candidații PNL sa ia masuri urgente și sa explice de indata daca au incurajat și incuviințat acest tip de campanie negativa care a prejudiciat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

