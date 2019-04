RAFTUL CU CARTE: Sociologia istorică a lui Henri H. Stahl autor: Ștefan Guga Cartea de fața este o reconstituire sistematica și exhaustiva a sociologiei lui Henri H. Stahl, de la primele cercetari in Vrancea interbelica la textele aparute postum, in anii ’90. Cu toate ca Stahl, unul dintre cei mai importanți sociologi romani, este practic unanim recunoscut drept o figura intelectuala majora a Romaniei secolului XX, pana in prezent nu a existat nicio tentativa de a relua principalele sale texte și a-i stabili cu exactitate contribuțiile empirice, metodologice și teoretice. Pe langa readucerea in discuție a sociologiei sale, prezenta lucrare… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

