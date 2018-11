Stiri pe aceeasi tema

- Povestea unui baiat de 8 ani, nascut in Italia din parinți romani, a fost prezentata de presa italiana din cauza absurditații sale. Fabio s-a nascut la Torino, dar parinții sai sunt amandoi romani, și din cauza faptului ca mama sa nu este divorțata legal de soțul sau, niciuna dintre cele doua țari nu…

- Targul de carte Gaudeamus - Carte de invatatura, organizat de Radio Romania Foto: Arhiva/ Alexandru Dolea Târgul de carte Gaudeamus - Carte de învatatura, organizat de Radio România, continua astazi, la Pavilionul Central Romexpo, din Capitala. Pâna la ora 20:00 sunt…

- Sorin Grindeanu, fostul președinte al PSD Timiș, șef al ANCOM, ex-premier al Romaniei și mare speranța a social-democrației banațene, ne-a rugat frumos sa-l ajutam intr-o chestiune. The post Doamna Grindeanu poate sa stea liniștita, nu salariul mare e problema la dl Sorin appeared first on deBanat.ro…

- Cum adica cine "spala meniurile" de la restaurant? M-am intrebat asta dupa ce am deschis un meniu generos al unui restaurant cu multi ani de traditie, meniu ultra-folosit si cu multe urme de mancare la propriu. Meniul prezenta si un miros specific, de vechi. Am incercat sa nu stric seara companionilor…

- Saptamina aceasta, miercuri, 10 octombrie, debuteaza ediția 2018 a celui mai important tirg de carte din lume, Frankfurter Buchmesse (Tirgul Internațional de Carte de la Frankfurt). Mii de expozanți, sute de evenimente și extrem de multe intilniri profesionale compun, și in acest an, agenda celor cinci…

- Mai multe clipuri video si poze, prin care se solicita boicotul referendumului din 6-7 octombrie, au fost postate pe retelele de socializare, in ultima perioada, de catre diferite organizatii sau asociatii. Viral a devenit "Copiii referendumului", apreciat si contestat deopotriva de internauti.

- Autor: David Safier Dragostea nu are limite si nu moare niciodata desi, uneori, trebuie sa mori cate putin (de mai multe ori) pentru a trai pe deplin. Ce-ar fi mai putin probabil decat o eroina lovita in cap de un meteorit, chiar in seara decernarii unor importante premii de televiziune?! Animatoare…