autor: Louis Althusser „Cartea de fața „Inițiere in filosofie pentru nefilosofi” se adreseaza acelor cititori care – pe drept sau pe nedrept – se considera „nefilosofi”, dar care totuși vor sa-și faca o idee despre filosofie. Ce spun „nefilosofii”? Muncitorul, țaranul, angajatul: „N-avem habar de filosofie. Nu e de nasul nostru. Filosofia e pentru intelectualii specializați. E prea dificila. Și nimeni nu ne-a vorbit vreodata de ea: am plecat de pe bancile școlii inainte de a invața filosofie”. Cadrul de conducere, funcționarul, medicul etc.: „Da, am avut parte de ore…