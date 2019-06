Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul columbian James Rodriguez, revenit la Real Madrid dupa doi ani de imprumut la Bayern Munchen, va parasi gruparea madrilena pentru 42 de milioane de euro, anunța news.ro.Potrivit Corriere dello Sport, James Rodriguez este dorit la Napoli, grupare dispusa sa plateasca 42 de milioane…

- Fundasul portughez Nelson Semedo, nemultumit de timpul de joc la FC Barcelona, vrea sa plece, insa gruparea catalana vrea 50 de milioane de euro pentru jucator, scrie Marca, potrivit news.ro.Citește și: Rareș Bogdan arunca bomba! Dorește inchisoare pe viața pentru aceste persoane Desi…

- Fotbalistul in varsta de 33 de ani a semnat cu clubul Flamengo un contract valabil pana in 2021. Rafinha, care joaca pe pozitia de fundas dreapta, a bifat 266 de meciuri in tricoul lui Bayern Munchen, in care a marcat 6 goluri si a dat 29 de pase decisive.

- Fundasul dreapta Rafinha, în vârsta de 33 de ani, care a plecat de la Bayern Munchen la finalul sezonului, a semnat, luni, un contract pâna în 2021 cu Flamengo, echipa din Rio de Janeiro, scrie News.ro.Rafinha a jucat opt sezoane la Bayern Munchen, în care a disputat…

- Franck Ribery, 36 de ani, are cele mai multe titluri in Bundesliga (9) și poate fi recordman de trofee in Germania (24) daca Bayern caștiga și Cupa Germaniei. Trei jucatori s-au desparțit ieri de „Allianz Arena", Ribery, Robben și Rafinha, insa unul singur e deasupra tuturor. Kaiser Franck, francezul…

