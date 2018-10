Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, isi va opri pana pe data de 15 noiembrie activitatea rafinariei Petromidia si a diviziei de petrochimie, pentru desfasurarea reviziei programate. In aceeasi perioada, si rafinaria Vega isi va reduce activitatile de productie, transmite Rompetrol…

- Aflat intr-o vizita in Kazahstan, secretarul de stat din ministerul roman al Energiei Robert Tudorache, a acordat un interviu publicatiei kazpravda.kz, in care a vorbit despre colaborarea dintre statul roman si KMG International in dezvoltarea Rompetrol Rafinare.

- Alexandru Nicolcioiu lucreaza de peste patru decenii in sectorul de rafinare. A fost seful rafinariei Petromidia si a detinut functii de conducere in cadrul Rompetrol Rafinare, operatorul rafinariilor Petromidia Navodari si Vega Ploiesti, dar si al diviziei de petrochimie de pe platforma Midia. Rafinaria…

- KMG International, prin Rompetrol Rafinare si Rompetrol Downstream, a sustinut cea de a cincea editie a taberei de inelare de la Grindul Chituc, proiect dezvoltat in zona protejata a Deltei Dunarii, intre iulie si noiembrie, destinat monitorizarii, cercetarii si protejarii pasarilor migratoare ce traverseaza…

- Rompetrol Rafinare implineste 11 ani de cand a devenit membra a grupului KMG International. Cu aceasta ocazie, in aceasta seara are loc un concert pe stadionul Flacara din Navodari. Zeci de angajati si parteneri au raspuns prezent invitatiei companiei Rompetrol Rafinare de a petrece impreuna o seara…

- KMG International (fostul Rompetrol Group) a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra bruta de afaceri de 6,67 miliarde dolari, in crestere cu 65% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, a anunțat, joi, compnia Pe fondul unei creşteri cu 27% a cantităţilor…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat in prima jumatate a acestui an o crestere cu peste 50 a cifrei brute de afaceri fata de indicatorul atins in perioada similara din 2017, pana la un nivel de 2,6 miliarde USD.Pe fondul unei majorari cu 27 a materiilor prime procesate…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat in prima jumatate a acestui an unui profit net de 2,78 milioane dolari.In perioada mentionata, cifra bruta de afaceri s-a majorat cu 40% comparativ cu cea din primele sase luni din 2017, ajungand la un nivel de 2,6 miliarde…