Rafinăria rușilor a poluat un oraș întreg. Primarul: ”M-am dus peste ei, noaptea ca hoții” Rafinaria rușilor de la Ploiești, Lukoil Petrotel, a facut aerul din zona irespirabil in ultimele zile. Revoltat de situație, primarul municipiului, Adrian Dobre, a dat buzna peste oficialii companiei pentru a afla ce se intampla. ”M-am dus din nou la Lukoil, care, noaptea ca hotii, dau drumul la gaze toxice peste oras, profitand de faptul ca Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, se culca devreme. De altfel, sefei ALDE Prahova, i-am trimis si un mesaj, in care i-am cerut, inca o data, sa ia atitudine. Daca nu se rezolva, sunt dispus sa-mi instalez cortul in fata Lukoil si sa fac sesizari peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mama unui copil internat in secția de Pediatrie a Spitalului Județean din Deva (SJU), județul Hunedoara, a fotografiat doi gandaci aflați in salon și a postat imaginile pe pagina sa de Facebook, care au devenit virale. "Astazi in data de 1.04.2019, unde suntem internați de joi, vedem acest specimen…

- Ploiestenii au sesizat un miros intepator, in ultimele 2 zile, in Ploiesti. Disconfortul olfactiv se resimte in special in zona centrala si de sud a orasului, iar cauza se pare ca o reprezinta o actiune a rafinariei Lukoil. Comunicatul Petrotel Lukoil: Va informam ca incepand cu 30 martie 2019, RAFINARIA…

- In timp ce ploieștenii risca sa ramana fara apa calda și caldura incepand cu data de 1 mai, Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești, a pornit un adevarat razboi cu reprezentanții PSD și ALDE pe pagina personala de Facebook. Practic, intr-o perioada tensionata, in care nu a venit cu soluții concrete…

- Asa cum era de asteptat, ploiestenii s-au saturat sa mai fie victime colaterale in razboiul intereselor politice si au inceput sa reactioneze, in special pe retelele de socializare. Problema termoficarii in Ploiesti, acest cartof fierbinte pe care Adrian Dobre il paseaza in speranta ca i se va intoarce…

- Ministrul Grațiela Gavrilescu i-a dat o replica edilului. ”Primarul municipiului Ploiești mi-a dedicat, astazi, o parte importanta din conferința de presa, in care... a plans cu vorbe! Saracul! Intr-un fel, il ințeleg: și-a pierdut sprijinul politic, liberalii ploieșteni au mari dificultați…

- "Dl Dragnea a venit sa ne invete alta matematica, nu cea pe care o stim din clasa a treia, si sa ne explice cum noua ne cresc veniturile, dar in realitate ele scad. (...) Noi, primariile, avem cheltuieli suplimentare pe langa cele sociale, tot din decizii adoptate de guvern: de exemplu, majorarea…

- Bannerele anti-Portocala amplasate in mai multe zone din oras si pe DN1 nu au ramas fara ecou. Un numar suprinzator de prahoveni si-au manifestat sustinerea fata de initiativa demascarii celui care, ani de zile, a abuzat de functia pe care a avut-o la DNA Ploiesti, distrugand familii si cariere. Sute…

- "Viorel, „neputinciosul guraliv" constructorul de autostrazi! Inteleg ca „neputinciosul guraliv" Victor Viorel Ponta, doctor plagiator, a glasuit ca cel care l-a impiedicat sa faca autostrada Comarnic – Brasov ar fi fost Basescu. Pai, sa vedem. In 2000, cand am plecat de la Ministerul Transporturilor,…