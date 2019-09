Rafinaria Petromidia Navodari aniverseaza 40 de ani de activitate, in perioada 1979-2018 procesand un volum total de 122,8 milioane tone de materii prime si 3,1 milioane tone in prima jumatate a acestui an. Azamat Zhangulov, managing director for international projects KMG, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca peste un miliard de dolari au fost investiti in activele de la Petromidia, de la preluarea companiei Rompetrol de catre KazMunayGas. Cel mai amplu proiect, in valoare de aproximativ 450 de milioane de dolari, a vizat modernizarea si cresterea capacitatii de la 3,5 la peste 5 milioane…