- Maria Sharapova (31 de ani, 30 WTA) a debutat cu o victorie fulgeratoare in primul tur de la Australian Open. Rusoaica nu a pierdut niciun game in fața tinerei britanice Harriet Dart (22 de ani, 132 WTA), pe care a invins-o cu 6-0, 6-0, in puțin peste o ora de joc. ...

- Marius Copil (61 ATP), singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul masculin de simplu, se va duela cu Marcel Granollers (110 ATP) in primul tur al turneului de Grand Slam de la Australian Open, conform tragerii la sorți care a avut loc joi, la Melbourne. Roger Federer (favorit trei) și Rafael Nadal…

- Fostul lider mondial Andy Murray a revenit cu o victorie in circuitul profesionist dupa operatia de la sold. Tenismanul britanic s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de Brisbane. Murray l-a invins in primul tur pe australianul James Duckworth cu scorul de 6-3 6-4.

- Serena Williams, 16 WTA, muncește din greu pentru a fi la capacitate maxima la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, care incepe pe 14 ianurie. Jucatoarea de 37 de ani reprezinta Statele Unite la Cupa Hopman, competiție neoficiala care are loc anual la inceputul sezonului, in Australia. Azi…

- Spaniolul in varsta de 32 de ani, locul 2 mondial, a cedat in fața sud-africanului Kevin Anderson, scor 6-4, 3-6, 6-4, la turneul demonstrativ de la Adu Dhabi. A fost primul meci al ibericului dupa ce s-a retras, in semifinale, de la US Open. Rafa nu este suparat pentru acest eșec. ”Obiectivul meu este…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, s-a aratat ''increzator'' ca va fi suta la suta apt din punct de vedere fizic la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, in ciuda faptului ca s-a luptat cu accidentarile in ultimele luni, relateaza APP. Nadal a incheiat…

