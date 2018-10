Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a sarit in ajutorul victimelor inundatiilor care au lovit insula Mallorca in noaptea de marti spre miercuri, informeaza cotidianul La Vanguardia. Patru persoane, inclusiv doi britanici, si-au pierdut viata la Sant Llorenc des Cardassar, satul cel…

- Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento—…

- Rafael Nadal, aflat in Spania pentru a se recupera dupa o accidentare, nu a ezitat sa lase racheta de tenis deoparte și sa sara in ajutorul locuitorilor din Mallorca, afectați grav de inundații. Presa spaniola a publicat imagini cu liderul clasamentului mondial in timp ce ajuta la curațarea locuințelor…

