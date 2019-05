Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a fost eliminat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, fiind invins in trei seturi, 6-4, 2-6. 6-3, de grecul Stefanos Tsitsipas, intr-o partida disputata sambata la Caja Magica. Dupa Monte Carlo si Barcelona, este pentru…

- Stefanos Tsitsipas (20 de ani, 9 ATP) a reușit sambata seara una dintre cele mai importante victorii ale carierei, invingandu-l in cea de-a doua semifinala de la Madrid pe Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP), scor 6-4, 2-6, 6-3, la capatul unui meci care a durat doua ore și 36 de minute. Grecul va juca…

- Rafael Nadal (2 ATP) și Stefanos Tsitsipas (9 ATP) au oferit un meci extrem de spectaculos în semifinalele turnelui Masters de la Madrid, la finalul caruia ibericul a fost nevoit sa se recunoasca învins. Rafa a comis niște greșeli inexplicabile în momentele importante ale jocului,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 ATP de la Madrid, invingandu-l in doua seturi, ambele decise la tiebreak, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), pe austriacul Dominic Thiem, sambata, in primul meci din penultimul act al acestei competitii, dotata…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a fost eliminat in semifinalele turneului ATP de la Barcelona, pe care l-a castigat de 11 ori pe parcursul carierei sale, fiind invins in doua seturi simetrice,...

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a fost eliminat in semifinalele turneului ATP de la Barcelona, pe care l-a castigat de 11 ori pe parcursul carierei sale, fiind invins in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de austriacul Dominic Thiem, intr-o partida disputata sambata. Thiem, ocupantul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial si favorit nr. 2, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a dispus in sferturi de argentinianul Guido Pella (locul 35 ATP) in doua seturi,…

- Jucatorul sarb Novak Djokovic, nr. 1 mondial si principal favorit, a fost eliminat vineri in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a pierdut in trei seturi, 6-3, 4-6, 6-2, in fata rusului Daniil Medvedev (locul…