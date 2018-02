Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, care urma sa revina marti in competitie, a fost nevoit sa declare forfait pentru turneul ATP de la Acapulco (Mexic), dupa ce leziunea suferita la piciorul drept in timpul Openului Australiei a recidivat, informeaza AFP si EFE. „Era obiectivul meu si…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se pregateste sa dispute turneul ATP de la Acapulco, dupa ce a pierdut pozitia de lider mondial in detrimentul elvetianului Roger Federer din cauza unei accidentari la Australian Open, a declarat ca joaca tenis de placere, nu pentru a fi pe primul loc in lume, informeaza…

- Timpul pe care un politist il petrece acasa asteptand un posibil telefon din partea angajatorului, pentru a se prezenta de urgenta la serviciu, trebuie considerat "timp de lucru" si platit ca atare, a decis zilele trecute Curtea de Justitie a UE. In Romania, de la 1 ianuarie politistii sunt fortati…

- Mijlocașul Mihai Roman, cel care a dat și singurul gol al FC Botoșani in partida cu Viitorul, incheiata cu victoria constanțenilor, a creat momente de panica pe stadion, dupa ce a primit o minge in plina figura.

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Rotterdam (Olanda), invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe belgianul Rubens Bemelmans, dupa numai 47 minute de joc. Jucatorul din Tara Cantoanelor a facut astfel inca un pas catre fotoliul…

- Tenismanul elvetian Roger Federer spera sa redevina numarul 1 mondial cu ocazia turneului ATP de la Rotterdam, saptamana aceasta, dar pentru asta trebuie sa obtina calificarea in semifinale si sa-l elimine, eventual, pe compatriotul sau Stan Wawrinka in sferturi. ''Sper sa redevin…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Campionatul de golf al Insulelor Baleare, rezervat jucatorilor amatori, informeaza presa iberica. Nadal s-a descurcat destul de bine si cu crosa de golf, clasandu-se pe pozitia a 15-a in acest turneu,…

- Oficialii unei gradinite renumite din Timisoara au declansat o ancheta interna dupa ce o mama si-a retras copiii de la gradinita si a depus o plangere la Inspectoratul Scolar in care o acuza pe o educatoare ca doarme in timpul programului de lucru.

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, a anuntat ca va participa la turneul de la Rotterdam (Olanda), care va debuta luni si la finalul caruia l-ar putea detrona pe spaniolul Rafael Nadal din fotoliul de lider al clasamentului ATP, informeaza AFP. "Imi amintesc ca am jucat…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 1 ATP, a declarat ca recuperarea dupa accidentarea suferita in sferturi la Australian Open decurge bine si este optimist ca va putea juca la turneul de la Acapulco (Mexic), care incepe pe 26 februarie, relateaza EFE. Nadal a fost nevoit sa abandoneze…

- Cercetatorii din Australia au observat un fenomen straniu al modului in care arborii resimt temperaturile extreme. Dupa observarea arborilor din tara timp de un an, cercetatorii din cadrul Universitatii din Sydney au descoperit ca la temperaturi...

- Un document intrat in posesia „Evenimentul zilei” arata, fara echivoc, ca Elieser Filipescu, barbatul de 46 de ani internat cu forța la „Psihiatrie”, nu sufera de vreo boala care sa ii puna in pericol fetița și nici pe cei din jur. Mai mult decat atat, din scrisoarea medicala remisa de specialiști reiese…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, proaspat campion la Openul Australiei, primul Grand Slam al anului, poate redeveni numarul unu mondial in martie, daca va castiga turneul de la Dubai (26 februarie-3 martie), relateaza ziarul AS. Federer nu a mai fost numarul 1 ATP din 4 noiembrie 2012…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, castigatorul turneului Australian Open, s-a apropiat la 155 de puncte de liderul Rafael Nadal, in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), A dupa primul turneu de Mare Slem al anului. Finalist la Melbourne, croatul Marin Cilic, a reusit un salt de trei…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a cucerit astazi la Melbourne al 6-lea trofeu la Australian Open, al 20-lea de Mare Slem din cariera sa, invingandu-l in finala in cinci seturi, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, pe croatul Marin Cilic, dupa ...

- Tenismanul elvetian Roger Federer a castigat Open-ul Australiei, reusind sa-si adauge in palmares al 20-lea turneu de Grand Slam al carierei.Roger Federer, favorit 2, l-a invins pe croatul Marin Cilic, locul 6 mondial, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, anunța News.ro. La 36 de ani,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri la Melbourne, in semifinalele competitiei.Chung (21 ani), unul dintre cei mai promitatori…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, invingandu-l in trei seturi, 6-2, 7-6 (7/4), 6-2, pe britanicul Kyle Edmund, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Cilic, care a acces in premiera in ultimul act al turneului de la antipozi,…

- Marin Cilic (6 ATP) a castigat fara mari emotii duelul din prima semifinala de la Australian Open impotriva britanicului Kyle Edmund (49 ATP). Croatul s-a impus in minimum de seturi, scor 6-2, 7-6 (4), 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 20 de minute. Cilic, care in sferturi a beneficiat…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal va fi indisponibil timp de trei saptamani din cauza accidentarii la un picior care l-a constrans sa abandoneze in sferturile de finala ale Openului Australiei, marti la Melbourne, a anuntat jucatorul miercuri prin intermediul unui comunicat, citat de AFP. …

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a abandonat in sferturile de finala ale Openului Australiei, in cel de-al cincilea set al meciului jucat impotriva croatului Marin Cilic, la scorul de 3-6, 6-3, 6-7 (7/5), 6-2, 2-0 pentru croat, dupa 3 ore si 47 minute de Joc, marti la Melbourne.…

- Rafael Nadal, liderul mondial, a ratat calificarea in semifinalele turneului de la Australian Open, dupa ce a abandonat, marti, in partida cu jucatorul croat Marin Cilic, cap de serie numarul 6 si locul 6 ATP. Finalist la editia de anul trecut, Nadal a abandonat in setul decisiv, in care…

- Tenismanul britanic Kyle Edmund, ocupantul locului 49 in clasamentul ATP, a produs surpriza sferturilor de finala ale Openului Australiei, eliminandu-l pe bulgarul Grigor Dimitrov, favoritul numarul 3, in fata caruia s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, intr-o partida disputata marti la Melbourne.…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, favorit 1, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe argentinianul Diego Schwartzman, cap de serie 24, cu 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-3 la capatul a trei ore si 51 minute…

- Istoria medicala a consemnat numeroase cazuri de oameni treziți din morți, dupa ce au fost inchiși in sicrie. Prin secolele trecute, cand coma sau epilepsia erau deseori confundate cu moartea, astfel de cazuri erau cumva de ințeles. In zilele noastre, insa, sunt incredibile. Cu toate acestea, se intampla…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, nr. 3 mondial, s-a calificat in turul trei la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, avand nevoie de cinci seturi, 4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6, pentru a trece de americanul McKenzie McDonald, un jucator venit din calificari, nr. 186 mondial. …

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a declarat la Melbourne, gazda turneului Australian Open, ca este de acord ca tinerii jucatori si cei cu clasament inferior sa primeasca premii mai mari pentru a putea trai din acest sport, relateaza Reuters. Declaratia lui Nadal survine…

- Tenismanul francez Jo-Wilfried Tsonga a trecut prin mari emotii in partida cu tanarul jucator canadian Denis Shapovalov (18 ani), in fata caruia s-a impus greu, in cinci seturi, 3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (7/4), 7-5, miercuri la Melbourne, in turul al doilea al Openului Australiei. In setul decisiv,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, l-a invins in trei seturi simetrice, 6-1, 6-1, 6-1 pe dominicanul Victor Estrella Burgos, in meciul de debut la editia 2018 a Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, gazduit de arena Melbourne Park. Campionul iberic,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, num\rul unu mondial, va reveni `n competi]ie s\pt\m=na aceasta, cu ocazia turneului demonstrativ Kooyong Classic de la Melbourne, la care va fi prezent, de asemenea, s=rbul Novak Djokovic, un alt juc\tor de top care a lipsit din circuit `n ultimele luni din cauza accident\rilor.…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fostul numar 1 mondial, a anuntat ca spera sa poata reveni pentru sezonul pe iarba in acest an, care incepe in luna iunie, dupa operatia la soldul drept suferita in Australia. ''Astazi am fost supus cu succes unei operatii la soldul drept la spitalul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic va reveni in competitie cu ocazia a doua turnee demonstrative, insa fostul numar 1 mondial ramane inca rezervat in privinta participarii sale la Openul Australiei (15-28 ianuarie). Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, va debuta pe 15 ianuarie…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, a obtinut a doua sa victorie la simplu in Cupa Hopman 2018, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 7-6 (8/6), pe rusul Karen Hacianov, intr-o partida disputata marti la Perth (Australia). Federer obtinuse sambata primul succes la aceasta competitie pe…

- Tenismanul britanic Andy Murray a declarat marti forfait pentru turneul ATP de la Brisbane (Australia), care marcheaza deschiderea sezonului 2018 în tenisul profesionist si care urma sa-i serveasca drept pregatire în vederea Openului Australiei, informeaza AFP. "Cu regret anunt ca sunt…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, confruntat in ultimele luni cu probleme de sanatate, va reveni in competitie inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Openul Australiei, informeaza agentia Tanjug. Jucatorul sarb urmeaza sa participe la competitia "TieBreak…

- Cele mai frecvente accidente in timpul schiului sunt leziunile la genunchi. Majoritatea accidentelor pot fi evitate prin atentie si prevenire. Am colectat mai jos cateva dintre cele mai importante precautii. Cele mai frecvente vatamari suferite in timpul schiului sunt intinderile de ligament, respectiv…

- Kei Nishikori, locul 22 ATP, nu va participa la turneul de la Brisbane, care incepe la 31 ianuarie, nefiind refacut dupa accidentarea suferita la incheietura mainii drepte. "Sunt foarte dezamagit pentru faptul ca ratez Brisbane in acest sezon. De multi ani, cu acest turneu imi incep sezonul si m-am…

- Retras de la Turneul Campionilor dupa primul meci disputat (infrangere cu David Goffin), Rafael Nadal a precizat ca nu este la 100% din punct de vedere fizic, dar ca spera sa fie pana la startul Australian Open.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 1 mondial, s-a aflat la Albany Resort din Insula New Providence, in Bahamas, pentru a-l urmari pe jucatorul american de golf Tiger Woods, fosta mare vedeta a acestui sport, in ultima runda a turneului Hero World Challenge, informeaza agenția spaniola de presa…