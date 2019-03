Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul brazilian Rafael Henzel, unul dintre cei 6 supraviețuitori ai accidentului aviatic in care echipa Chapecoense a fost implicata la finalul 2016, a murit la varsta de 45 de ani. Conform 101greatgoals.com, acesta a suferit un infarct in timp ce juca fotbal alaturi de cațiva prieteni, in Brazilia…

Rafael Henzel, reporter la postul de radio Globo, s-a prabusit pe teren in timpul unui meci de fotbal in orasul Chapeco din sudul Braziliei si, desi a fost transportat imediat la spital, a decedat la scurt timp.

- Rafael Henzel un reporter sportiv care a supravietuit tragediei aviatice care a ucis aproape intregul lot al echipei de fotbal Chapecoense, in 2016, a incetat din viata marti, in urma unui atac de cord, la varsta de 45 ani, a anuntat clubul brazilian, citat de agentia Reuters. Henzel,…

